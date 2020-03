Leyendas del campo a través

Para los seis, el campo a través ha dado sentido a su vida. Cuatro de ellos ya forman parte de la leyenda del cross nacional. Son Montse Abelló, Luisa Larraga, Javier Cortés y Luis Javier Alonso. Otros dos gozarán el próximo domingo compitiendo en el Parque Lineal de Plaza del Campeonato de España, los zaragozanos Fernando Gil y Raquel Miró. Todos ellos hablan del pasado y el presente del Nacional más prestigioso.

Fernando Gil formará parte de una selección aragonesa de lujo. «En el podio estarán seguro Carlos Mayo y Toni Abadía y yo tengo mi favorito. Es Carlos Mayo», afirma el atleta de la Zoiti, que reconoce que «tengo la táctica hecha. En el cross salgo de mi zona de confort porque mis mejores resultados son en pista y ruta», indica.

Javier Cortés, ganador del Nacional júnior de Alsasua y del 3.000 en Oviedo, era un atleta de enorme clase. Se codeó con González, Abascal, Prieto, Domingo Ramón o Sánchez Vargas por las primeras plazas del cross nacional. «El domingo ganarán Toni o Carlos. Ahora todos los crosses son muy parecidos, sin barro, ni cuestas y ganan los de siempre». El zaragozano tiene un consejo para Gil en la carrera del domingo. «Le recomiendo que disfrute y tiene que tener la cabeza fría.

Comenzar muy fuerte se arrastra después e ir pasando a gente hace que no sientas el cansancio».

Montse Abelló fue una de las más grandes de España en la década de los 70. Corrió 14 Mundiales de cross. «El primero fue en Bélgica y no sabía si era un Cross de las Naciones. Cuanto más duro, mejor para mí y Venta de Baños, con tanto barro, era el que mejor me venía. Viví la mejor época del cross, cuando más ambiente había y la gente se volcaba. Ahora no sigo el atletismo».

A Abelló le sucedió Luisa Larraga. «A Luisa le veía como una buena rival. Era muy luchadora y me costaba cada vez más ganarle». Larraga recuerda su primera victoria frente a Abelló. «Fue un 1.500 en las pistas de Huesca y me hizo mucha ilusión. Pero con Montse no recuerdo correr algún cross. La juventud viene apretando, pero no supera nuestras marcas. Ahora creo que las fondistas jóvenes no sabrán quién es Luisa Larraga», indica.

Larraga hizo historia porque fue la primera atleta absoluta aragonesa en ganar el Nacional de cross. Fue en 1991 en Logroño. Después hizo doblete en el 2002 en Vitoria. «En el 91 tenía 20 años y mi objetivo era quedar cuarta o quinta para ir al Mundial de cross. Pero Andrés Moreno, mi entrenador, tenía claro que podía ganar. Lo ganó él, porque si no dice que cambie, no cambio». Abelló nunca pudo ganar un Nacional individual de cross. Cuando más cerca lo tuvo fue en Lérida en 1982. «Iba destacada por un pasillo muy largo con mucha gente gritando. Pero llegué a la par con Mercedes Calleja y no sé si me ganó al esprint. Pero a ella la entrenaba José Manuel Ballesteros, un técnico de la Federación y a mí Eduardo Artigas, mi marido», afirma.

Luis Javier Alonso es un clásico. Llegó a disputar 20 Campeonatos de España de cross. «El primero fue en Barbastro en 1987 y tendría 22 años. Me perdí solo uno por lesión, que fue el de León. El que me dejó un mayor recuerdo fue el de Maliaño. Fue algo increíble porque nunca corrí con tanto barro. Llegaba hasta la rodilla y nos pusimos esparadrapos en las zapatillas para que no se salieran. Y el de Zarautz fue muy bonito al lado de unos acantilados», recuerda.

Sus duelos en los Campeonatos de Aragón de cross con Cortés fueron épicos. «Siempre me ganaba Cortés. Tenía mas calidad, su final era más rápido y yo terminaba más castigado». Cortés tiene claro que el Regional «hay que correrlo. Un año competí en Lemans el sábado por la tarde e hice todo lo posible por venir a Aragón para disputar el Regional», indica.

Raquel Miró competirá el domingo con el equipo absoluto sobre diez kilómetros. «Para mí es el Nacional que más mérito tiene ganar. Aquí están todos, desde el 1.500 al maratón. Desde que volví al atletismo mi gran ilusión era ganar el Campeonato de España. Es mi disciplina favorita y el principal objetivo de la temporada». Larraga le da un consejo de veterana. «Raquel se crece en carrera y quiere estar adelante. Pero es mejor salir un poquito más atrás en ir en progresión».