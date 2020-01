El líder del Kern Pharma

Jaime Castrillo parece un veterano. Tras formarse en el equipo amateur del Lizarte durante tres años, este corredor completo, magnífico rodador, pasó al Movistar, donde estuvo dos temporadas. Fue en ese período donde logró su mayor éxito, el sexto puesto en los Campeonatos del mundo sub-23 en Innsbruck (Austria), la misma competición donde Alejandro Valverde logró el título más deseado de su trayectoria.

Todo esto lo ha conseguido este jacetano con tan solo 23 años, una edad donde los ciclistas se encuentran muy lejos de su madurez. Esta temporada Castrillo ha comenzado un nuevo proyecto para seguir creciendo. Es el Kern Pharma navarro, que cuenta con 14 ciclistas, los mejores jóvenes del pelotón español. Castrillo saldrá con la vitola de líder del conjunto que dirigirán Juanjo Oroz y Pablo Urtasun. Este cuadro es la prolongación del Lizarte, el equipo amateur que ha dominado el panorama nacional los últimos años y manantial del que ha bebido el Movistar. «Tenemos similitudes con el Reynolds, un equipo pequeño, de la casa, navarro. Aunque yo no viví aquella época. Con Manolo Azcona no fue un equipo profesional, pero ha tenido mucha experiencia en el pelotón nacional», afirma el altoaragonés.

Su programa

El Kern forma parte de una segunda división mundial en la que el Movistar está en la cima del WorldTour y una primera categoría con tres equipos españoles, el Caja Rural, el Burgos y la Fundación Euskadi. Castrillo comenzará corriendo el calendario nacional. «Hasta ahora he estado entrenándome tranquilamente en Jaca. Comenzaré con la Vuelta a Mallorca el 30 de enero, el 5 de febrero la Vuelta a Valencia y después Andalucía». En la categoría en la que se encuentra el Kern Pharma no puede disputar la Vuelta a España. «Seguramente si el equipo salta a primera el año que viene podríamos correr la Vuelta».

Castrillo hace balance de sus dos años en el Movistar. «Ha sido muy bueno y he tenido días inspirados en montaña. Cada año he notado una gran mejoría a nivel físico y he aprendido el oficio. Me he visto en el espejo de Alejandro Valverde o Richard Carapaz y he aprendido mucho de ellos», indica. Lo que más le costó al pasar al pelotón profesional fue «acostumbrarme a su forma de correr. Al final de la temporada los viajes pesaban un poco y no me han salido muy buenas cronos. Pero todo ha servido para aprender y no me quedo con muchas cosas malas», afirma.

Este año el Movistar ha perdido tres líderes, Mikel Landa, Richard Carapaz y Nairo Quintana. «Pero Valverde es un seguro de vida y Mas y Soler tienen la capacidad para ser los líderes». Allí estarán los aragoneses Jorge Arcas y Sergio Samitier. «Arcas tiene un nivel muy bueno y está muy consolidado en la categoría. Samitier está claro que puede estar en un equipo WorldTour y ha sido un paso lógico en su carrera. Me alegro por él y le puede salir un muy buen año», afirma Castrillo. Fernando Barceló fue la gran sorpresa con el tercer puesto en la etapa de Bilbao de la Vuelta y su actuación en la París-Tours. «Ha mostrado muchos destellos y ha tirado al palo varias veces como en la Vuelta a España. Esta temporada andará muy cerca del triunfo».

Jaime Castrillo no considera que su fichaje por el Kern Pharma sea un paso atrás en su trayectoria ciclista. «No sé si es un paso atrás o un paso adelante en mi trayectoria. Era el momento adecuado para seguir progresando en mi carrera para seguir creciendo y consiguiendo cosas. Quiero disfrutar del día a día con mucho trabajo», indica.

En esta etapa de su vida no ve alejarse la posibilidad de debutar en el futuro en el Tour de Francia, su gran sueño como profesional. «Debutar en el Tour sería muy bonito. Pero ahora estoy tranquilo aportando en el día a día. Tengo que seguir mi camino confiando en mí y ojalá algún día lleguemos a los Campos Eliseos», reconoce el jacetano. En estos dos años en el Movistar recuerda momentos muy buenos. «El sexto puesto del Mundial sub-23 en Innsbruck me hizo mucha ilusión por el lugar que era. También recuerdo la Ruta del Sur donde ganamos con Alejandro Valverde y trabajamos muchos Jorge Arcas y yo para nuestro líder. Dimos un buen nivel y Alejandro se pudo llevar la victoria», finaliza Castrillo.