Llegan Nwakali, Doukouré y Datkovic y se marcha Jovanovic

Tres llegadas y una salida. El Huesca se dejó deberes para el final, para las últimas horas, y cerró las incorporaciones de dos centrocampistas, que fueron Nwakali (Arsenal) y Doukouré (Levante) y, sobre la bocina, el defensa Toni Datkovic, del NK Lokomotiva croata. Además, Jovanovic se fue por donde vino, ya que regresa al Aarhus danés tras una campaña.

Kelechi Nwakali fue el primero en ser anunciado. El acuerdo con el Arsenal llevaba apalabrado ya hace algunas semanas, pero no se concretó hasta ayer. El Huesca no paga traspaso, pero los británicos se guardan un procentaje de una futura venta. Es una apuesta joven y de futuro por un jugador que no ha terminado de explotar todavía, pero que tiene potencial para destacar. El jugador nigeriano llega del conjunto londinense para las próximas tres temporadas. Juega en la mediapunta, aunque se adapta a cualquier posición del centro del campo.

Destacó con Nigeria en el Mundial sub-17 del 2015, en el que fue campeón y balón de oro, lo que le abrió las puertas del Arsenal, que le ha ido cediendo a diversos clubs de fuera de Inglaterra. Jugó en el Maastricht de la Segunda holandesa, en el VVV Venlo de la Eredivisie (Primera holandesa) y, en la última campaña, en el filial del Oporto. A sus 21 años, afrontará su primera experiencia en España.

El siguiente en llegar oficialmente fue Doukouré, otro centrocampista, para reforzar la ya poblada medular del conjunto oscense. Era uno de los descartes del Levante, de Primera División, y finalmente encontró acomodo en el cuadro azulgrana como cedido por los granotas.

Se trata de un futbolista potente, un todoterreno, con mucho recorrido y fortaleza y de carácter. Sufrió un serio revés la pasada campaña, en marzo, cuando se lesionó y tuvo que ser operado del ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda, por lo que, como en el caso de Insua, no está al 100% para el inicio liguero. La otra opción, la de Cáseres, del Villarreal, quedó descartada ya que no deseaba jugar en la categoría de plata.

Para la defensa llegó Toni Datkovic, un defensa que puede actuar como central o lateral izquierdo, de mucha envergadura, y que llega cedido por parte del NK Lokomotiva croata, por lo que complementará a Pulido, Josué Sá, Pablo Insua y Kike Hermoso, que en principio volverá al Ejea.

En cuanto a las salidas, la única que se produjo fue la del portero Jovanovic, que vio cumplido su deseo de marcharse de la entidad oscense. El meta regresa a Aarhus danés, club del que llegó el pasado verano, aunque lo hace en calidad de cedido por una temporada, por lo que el Huesca se queda con Álvaro, Yáñez y Valera para la portería. Al final no llegó ningún delantero, aunque puede acudir al mercado de jugadores en paro.