Llull enciende la luz

La mejor noticia del triunfo de España en el debut mundialista frente a Túnez no fue la contundente victoria de la selección o las buenas vibraciones de la segunda parte (59 puntos anotados, en la que el equipo batió el récord de triples con los 17 anotados). Lo más ilusionante que se vivió sobre el parquet de Cantón fue reencontrarse con la mejor versión de Sergio Llull. El escolta del Real Madrid apareció en el estreno con 16 puntos en 17 minutos y una serie de 4 de 6 en triples y aportó la luz para desatascar el pulso frente a los africanos. Podría decirse que es el fin a dos años largos de intenso trabajo del jugador menorquín para salir de la oscuridad y recuperar su mejor versión.

Desde que se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha un 9 de agosto del 2017 en un amistoso de preparación para el Eurobasket, el camino se había hecho muy cuesta arriba para el madridista. Frente a Túnez, justo a tiempo, apareció el perfil del Llull más dominante, el del jugador que han tentado sin éxito los Rockets, con ese punto de descaro que puede ir tan bien a la selección. «Sabíamos que estaba en el camino correcto. Lo habíamos visto ya durante la preparación. El acierto puede variar, pero lo importante es ese empuje en defensa y ser inicisivo», valoró Scariolo, consciente de la importancia de sumar la experiencia y el carácter de Llull al liderazgo de Ricky y Marc Gasol.

«Me encuentro con confianza y físicamente bien, que es lo importante. Siempre intento ayudar al equipo y aportar cosas positivas», explicó el menorquín, para dejar claro que ya ha dejado atrás las dudas que podía generarle la inestabilidad en la rodilla. Hacía tiempo que Llull no generaba tan buenas sensaciones sobre el parquet. «Está recuperando la confianza. No es fácil volver de esa lesión porque es muy mala, no solo por lo físico, sino también por lo mental», reconoce Ricky Rubio, que llega también en un momento espléndido de juego al segundo examen de la selección en el Mundial. No hay muchas cuentas que echar. España estará en la segunda fase si gana hoy a Puerto Rico (14.30 horas, Cuatro), que privado de sus dos figuras, el NBA Juan Barea y el escolta John Holland, superó con apuros a Irán por 81-83.