El técnico del Casademont Zaragoza, Diego Ocampo, valoró la primera actuación liguera de su equipo. El cuadro zaragozano dio «una lección de lo que es esfuerzo y mentalidad, estando sin jugar bien y sin buenas sensaciones», explicó después de la derrota frente al Iberostar Tenerife en la Liga Endesa. El gallego incidió en que «no todo es ganar y perder, y hay maneras de ganar y de perder», haciendo referencia a que el equipo, a pesar de haber empezado el encuentro sin identidad, volvió en sí en la segunda parte y forzó la prórroga del encuentro.

El conjunto entrenado por Ocampo tuvo que rehacerse después del descanso, sin mirar hacia atrás y, solo así, consiguieron ajustar el marcador de tal manera que hizo falta un tiempo extra en el juego. «Ha sido un partido igualado, hemos tenido un momento que era nuestro momento y que no hemos sabido definir», valoró el técnico, que no se olvidó de felicitar al rival, pero también a sus jugadores «por el esfuerzo».

En el tiempo añadido, el técnico percibió que a la plantilla le pesaban los minutos: «En la prórroga hemos ido un poco cansados y hemos cometido malas decisiones en defensa. Y hemos perdido». En la tercera y la cuarta parte el conjunto aragonés ganó los parciales, pero en la prórroga no fueron capaces de mantener el ritmo y finalmente cinco puntos les separaron de llevarse la victoria de vuelta a casa. «Me quedo con que lo importante es cómo hemos luchado, cómo hemos vuelto al partido y cómo todos los jugadores han sido importantes intentando ayudar. A partir de ahí ay que crecer y mejorar. Estaremos en ello», concluyó Ocampo con una última frase que parecía más una promesa.

SAN MIGUEL LIDERÓ AL EQUIPO / El entrenador quiere ahora hacer mejorar al equipo de cara a los próximos partidos de la Liga Endesa, el primero el viernes contra elRealMadrid. Los jugadores, por su parte, también reflexionaron sobre el debut. Rodrigo San Miguel tomó las riendas durante el partido y al finalizar explicó que al conjunto «le costó arrancar». El base aragonés admitió no tener clara la causa de ese inicio del encuentro:«No sé si estábamos nerviosos, ansiosos o qué nos ha pasado, pero hasta que nos hemos puesto en el partido ya era la segunda parte».

Unos primeros minutos que el Iberostar aprovechó para aumentar la distancia y que, aseguró San Miguel, penalizaron al equipo, aunque luego volvieron al juego. «Demostramos que el equipo tiene alma, tiene corazón», reflexionó San Miguel y añadió que «a pesar de no tener buenas sensaciones» el equipo supo rehacerse y empató el partido «para jugar la prórroga». En los últimos minutos se escaparon los puntos y no fue posible vencer al Iberostar Tenerife. El base del Casademont Zaragoza confesó que el equipo tenía ganas «de empezar bien la competición» y de llevarse «una victoria a Zaragoza», pero esta tendrá que esperar.