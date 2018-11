Luis Suárez: «Dembélé debe ser más profesional y responsable»

No hay día en que Ousmane Dembélé, un indisciplinado y joven rebelde (apenas 21 años), no reciba un toque por su actitud. Y casi siempre procede desde dentro del vestuario azulgrana. Ya le advirtió en su día Ernesto Valverde, el técnico. Y lo hizo de la manera más rotunda dejándole sin coartada alguna. Lo envió a la grada por no acudir a un entrenamiento, además de no dar señales de vida al club durante hora y media.

Luis Suárez ha sido el último en unirse a esa larga lista donde también figuran, entre otros, Piqué. «Debe enfocarse un poco más y ser más responsable en algunos aspectos», le pidió el delantero uruguayo a su joven socio en el ataque del Barcelona. Lo hizo, precisamente, en París horas antes de un amistoso entre Francia y Uruguay donde tendrá como rival a Dembélé.

«La relación con los compañeros es la mejor, se le ve feliz y contento», empezó diciendo el nueve del Barça antes de lanzar otro mensaje hacia el exdelantero del Dortmund. «Obviamente, como han dicho algunos compañeros y Ousmane mismo lo sabe, el fútbol es un privilegio para cada jugador y estar donde estamos», recordó Suárez en referencia a lo mucho que cuesta cruzar la puerta del Camp Nou. A él, por ejemplo, le costó transitar por dos Ligas y tres equipos (Groningen y Ajax en Holanda; Liverpool, en Inglaterra) antes de vestirse de azulgrana. Llegó con 27 años al Barça; Ousmane, sin embargo, ha aterrizado con 20 años tras estar una temporada en el Rennes (Francia) y otra en el Dortmund (Alemania).

«Él es joven», recordó Suárez, argumentando, como ya hizo Piqué, que esos pecados de juventud pueden tener solución. Pero esa solución solo depende del propio Dembélé. Los demás le habían avisado en privado. Ahora, sin embargo, esos avisos llegan públicamente, tal vez como última y desesperada manera de reclutar al rebelde para unirlo a la causa con el grupo. Suárez fue un poco más allá. «Tiene mucha gente alrededor del Barcelona para mirar como ejemplo de lo profesionales que son», recalcó sin dar nombre alguno. Tampoco hacía falta. Jugadores con más talento que el propio Dembélé y, por supuesto, con más historial que él, pese a que este mismo verano fue campeón del mundo con Francia. En sus manos, y su cabeza, está la solución.