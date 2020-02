Macías y Oriach quieren ser las estrellas locales en el Palacio

Isabel Macías será la figura del Trofeo Ibercaja Ciudad de Zaragoza que se disputa esta tarde desde las 16.30 horas. Las ediciones anteriores se llevaban los titulares Toni Abadía y Carlos Mayo, que armaban el taco en el Huevo. Pero este domingo corren la Gimnástica de Ulía en San Sebastián. En esta ocasión la figura mediática es Isabel Macías, que está en un año importante. La atleta del Alcampo Scorpio, de 35 años, sueña con ser olímpica en Tokio. «En el invierno voy a disfrutar. Pero pienso en el verano», explicaba en la rueda de prensa que se celebró ayer en el Ayuntamiento de Zaragoza y que contó Cristina García, concejal de Deportes, María Frago por Ibercaja y Rafa Guerras, el presidente del Alcampo Scorpio, organizador del mitin.

Macías correrá un 800 a su medida y en el que no se espera que tenga rival. «Lo voy a dar todo. No estoy en mi mejor momento. En julio me operaron y ahora estoy en mi mes de noviembre. Pero quiero estar en el Nacional de cross que se celebra en Zaragoza y mejorar el quinto puesto del año pasado en el milqui del Nacional de Antequera», explicaba.

Junto a Macías, otro de los grandes reclamos para el público zaragozano que asistirá a la reunión es Pol Oriach. El atleta júnior del Hinaco batió el récord de España juvenil de 3.000 metros con 8.19.33 el año pasado en el Palacio. «Está muy fuerte y la idea es correr lo más rápido que podamos», explica Fernando García, su entrenador. Con lo que el fondista de Albelda quiere acercarse a los ocho minutos.

El otro punto de interés para Aragón es el 60 lisos, en el que competirán Laura Pintiel, Elena Daniel y Elena Guiu, las tres gacelas bajocinqueñas, junto a la zaragozana Bianca Acosta. En los 800 metros se tienen grandes esperanzas en lo que hagan los zaragozanos César Larrosa e Iván Manceñido.

El Trofeo Ibercaja tendrá un buen nivel medio nacional y en tres horas intensas se podrá gozar gratis de doce pruebas de nivel absoluto junto a varias escolares que darán ambiente al Palacio de los Deportes, una pista talismán para las pruebas de saltos, vallas y velocidad y en la que se batieron varios récords de España. «Felicito a Esther Lahoz, la directora técnica del mitin, porque ha conseguido que vengan atletas de lujo y sea uno de los mejores trofeos de los últimos años», explicaba Rafa Guerras.

Quizás la prueba de una mayor nivel es el 60 lisos, en el que se jugará en Trofeo Carlos Val. En liza estarán Ángel David Rodríguez, Aitor Ekobo y Patrick Chinedu Ike. En el 3.000 lisos se celebrará el Trofeo José Manuel Juan Boix en el que el gran favorito es Sebas Martos. La líder de las vallas es Caridad Jerez con permiso de Teresa Errandonea, mientras que Jean Marie Okutu y Fátima Diame disputan la longitud. En pértiga saltarán Igor Bychkov y Adrián Vallés y en mujeres las cinco mejores de España lideradas por Malen Ruiz con 4,40.