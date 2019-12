El Madrid culpa al VAR del empate

El Madrid culpó al VAR de no salir con una victoria del Camp Nou. Emilio Butragueño, director de relaciones institucionales del club blanco, normalmente comedido en sus reflexiones tras los partidos, no se mordió en este caso la lengua al censurar la aplicación del vídeoarbitraje. "Es desconcertante que el VAR no haya intervenido en dos jugadas clarísimas. Cuando ves las imágenes llama la atención que el VAR no haya entrado. Es lo que puedo decir", afirmó a Movistar+.

Asimismo, Sergio Ramos, capitán del Madrid, también se mostró irónico sobre el VAR al asegurar que esperaba que en el futuro "si hacemos algún penalti igual nos lo miran". Salió de todas formas contento el conjunto blanco después del empate conseguido. Y así, sobre todo, lo quiso reflejar, Zinedine Zidane, el técnico: "Estoy muy orgulloso de mis jugadores. Hay que estar contentos de lo que han hecho".

No quiso entrar el Barça en polémica sobre el VAR. No lo hizo Guillermo Amor, como portavoz del club. "Si las jugadas son claras y no entra el VAR, como con nosotros en San Sebastián, es motivo para decirlo. Si el Madrid cree conveniente hacerlo, que lo haga". Ni tampoco el entrenador, Ernesto Valverde quien prefirió juzgar las jugadas y las razones por las que su equipo no había conseguido sumar los tres puntos.

EL JUICIO DE VALVERDE

"Ha sido un encuentro incierto donde cualquiera podía resolverlo en una jugada. Ha habido momentos en los que ellos jugaban en nuestro campo. Ha sido una realidad. Es algo a lo que nosotros no estamos acostumbrados. Quizá con un gol todo habría cambiado. El año pasado les metimos cinco, pero esta vez no lo hemos podido repetir", aseguró Valverde. Rakitic, por su parte, indicó que había sido un partido muy trabajado y que solo había faltado "el último pase o un toque de calidad. Ellos han estado muy fuertes en el centro del campo pero nosotros también hemos tenido ocasiones para adelantarnos. En la segunda parte estuvimos mejor".