El Madrid visita al Celta en su estreno liguero sin Hazard

El Real Madrid examinará sus dudas esta tarde en Balaídos (17.00 horas), con la baja de última hora de su nuevo referente, Eden Hazard, que se perderá por lesión muscular el estreno de una temporada de máxima exigencia tras un curso sin títulos, ante un Celta de Vigo que inicia una campaña ilusionante.

La Liga aparece como el gran objetivo de los blancos en una reconstrucción que quedó menos revolucionaria de lo que deseaba Zinedine Zidane; volver a Europa es el reto de un Celta que apostó fuerte en verano por el retorno de jugadores formados en la casa (Santi Mina, Denis Suárez y Pape Cheikh).

Todo parece ponerse en contra del Real Madrid en el inicio de una etapa que debe corregir los errores cometidos en la pasada. La falta de hambre y compromiso provocó que las opciones por el título liguero quedasen enterradas al irse a las vacaciones navideñas. La revolución prometida no fue para tanto y las circunstancias provocarán que apenas presente caras nuevas Zidane en el estreno. Hazard sufrió una rotura en el último entrenamiento y será baja para las tres primeras jornadas.

El aluvión de goles encajados en pretemporada provocó una variación táctica en el Real Madrid. Sus dos últimos partidos los jugó con tres centrales y una línea de cinco en defensa que en principio no se iba a repetir en Balaídos pero con la lesión de Hazard gana opciones. Jugaría de esta manera Militão, como única cara nueva del once, con Dani Carvajal que es baja en el lateral derecho después de que no se produjera el indulto que propuso Rubiales sobre los sancionados del pasado curso.

Isco, Jovic, Vinicius y Lucas Vázquez aparecen como alternativas en ataque por un puesto junto a Benzema. Zidane dio ayer la lista de 22 convocados con Bale y James. Por su parte, el Celta llega al debut lleno de dudas después de sus últimas derrotas en pretemporada ante el Tenerife y Lazio. Escribá no podrá contar con Okay ni Santi Mina.