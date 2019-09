Mads Pedersen sucede a Valverde en una carrera de supervivencia

El Mundial fue, más que nunca, una prueba de resistencia, una jornada imprevisible que se cobró víctimas inesperadas, la última un Matteo Trentin que tenía todo de cara para coronar su palmarés con el arcoíris, pero el danés de 23 años Mads Pedersen le superó en un sprint inconcebible bajo circunstancias normales y se coronó campeón mundial, un triunfo para impulsar más aún su ya prometedora carrera.

Entre el naufragio general de un día durísimo, con retiradas ilustres como la de Valverde, las medallas (Trentin plata y el suizo Kung bronce) se decidieron con una escapada que nadie pudo controlar y que culminó, contra todo pronóstico, un Pedersen que contaba con el campeonato nacional danés y un segundo puesto en el Tour de Flandes como grandes resultados.

LLUVIA CONSTANTE

En un día de perros en Yorkshire, con lluvia constante, multitud de caídas y charcos inmensos en la carretera (se tuvo que recortar el recorrido inicial por las condiciones meteorológicas y añadir dos vueltas al circuito final), no pudieron terminar más que 25 ciclistas, con el noveno puesto de Gorka Izagirre como mejor resultado español.

