La mañana de los atletas populares

Mañana fría y soleada en el XXX Cross del Stadium Venecia. Poco público en la línea de meta situada en el interior de las instalaciones del club y menos aún en el tramo que discurre por los bosques de pinos de Torrero y que lo convierten en uno de los trazados más bonitos del campo a través de Aragón. Pese a la tradición no asistieron excesivos corredores en una mañana que invitaba antes a tomar un café en la cafetería próxima a la línea de meta.

La prueba de élite masculina y femenina se la llevaron dos corredores populares. En hombre el polivalente Sergio del Barrio, mientras que en mujeres ganó la prueba una clásica de las carreras de fondo en Aragón. Es la veterana del Stadium Casablanca Amaya Aznar. Como en las carreras populares están llegando las nuevas tendencias al cross aragonés. Ahora ya se va cobrando una inscripción y Venecia ha suprimido los premios en métalico. Ya no compiten por ello corredores del prestigio de los hermanos Puyuelo, Alberto Sábado o la propia Raquel Miró, que ha ganado esta carrera en varias ediciones y que ayer era una espectadora más viendo como competían sus dos niños.

Estaba claro que no sería la mejor edición de la historia. Pese a ello se totalizaron 200 corredores. La matinal comenzó a las nueve y media con los absolutos populares y los juveniles y acabó con los prebenjamines, que corrieron desde los 300 a los 100 metros. A mitad de mañana salieron medio centenar de fondistas que corrieron la prueba de élite absoluta en hombres y mujeres sobre una larga distancia de 9.300 metros.

Desde el inicio se fue solo Sergio del Barrio, un atleta del club que ha competido este año en cuatro ultra trails y que tiene una buena marca de 2.38 horas en el maratón. Desde la primera vuelta abrió distancia sobre David Báguena y llegó primero a meta con comodidad. Tras los dos primeros llegaron Jorge Galve, Luis Miguel Polanzo y Óscar Soriano. Del Barrio es del Z5Extrem de triatlón y tiene 38 años. «He corrido toda la vida aquí a excepción del año pasado que estaba lesionado. Es un cross bien organizado y durete. Me he ido solo y he controlado la distancia porque entreno con el segundo». El ganador explicaba que «empecé en la natación, me pasé a la bici, después comencé a correr y ahora hago carreras por montaña. Este año he disputado cuatro maratones de montaña y cuatro ultras, las del Aneto-Posets, Guara, Transgrancanaria y la Calcenada. Y el domingo que viene corro el medio maratón de Huesca».

Amaya Aznar ganó la carrera más importante en su vida con 44 años. Venció en solitario llevando como liebre de lujo a su compañero de equipo Román. Tras ella llegaron Mercedes González, Inmaculada Subiri y Begoña Escanero. «Llevo haciendo atletismo 14 temporadas. Es mi mejor triunfo y tiene un trozo muy bonito entre los pinares. He visto que iba sobrada y en la última vuelta lo he dado todo. Este triunfo es mitad de Román porque me ha llevado a muy buen ritmo», indicaba. En la línea de meta la felicitó toda su familia. «Es emocionante llegar la primera y que te nombren. Pero no he pensado a quien se lo dedicaba. A mi marido, a mi hijo, a Román, que me ha ayudado y a Carlos París, mi entrenador», explicó esta fondista que trabaja como enfermera.

Ahora llega el domingo que viene la LIII edición del Cross del Stadium Casablanca, antiguo Cross de Reyes y el 24 de noviembre comienza la Copa Aragón con el Cross de la Montaña en Sabiñánigo. H