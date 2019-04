El Mann Filter busca el milagro en Salamanca

El Mann Filter está convencido del milagro esta tarde en el partido de cuartos del playoff en el pabellón de Wurzburg donde se enfrenta a las 20.30 horas al Perfumerías. Las aragonesas tienen claro que pueden ganar al gigante del baloncesto femenino español. «Afrontamos el playoff con opciones de todo. Ellas tienen la presión y nosotras vamos a disfrutar, a competir y a ganar. Venimos de hacer una gran segunda vuelta y nuestra motivación está a flor de piel», dice Vega Gimeno, la capitana del equipo.

La levantina no se conforma con nada. «Hay que barrer para casa. Solo nos quedaremos contentas ganando. Una vez que te metes en el playoff puede pasar cualquier cosa. Llegamos en el mejor momento táctico-técnico, físico y mental», dice Gimeno.

El partido de esta tarde será clave. «Pero no definitivo. Si llegamos al segundo partido tras vencer en Salamanca, ganaremos más por lo criminal que por lo civil en nuestra casa siendo nuestro punto fuerte el pabellón Eduardo Lastrada», explica con ironía Gimeno.

Fabián Téllez, el técnico aragonés, también es muy optimista. «No renunciamos a ser campeones de la Liga Dia. Me debo al club que me paga. Quiero estar a la altura de ese cariño que me han proporcionado y nos tendrán que sacar de la pista para ganarnos. El catalán no se conforma tan solo con ganar uno de los partidos de la serie. «Solo estaré contento si ganamos. Esto es un premio a la trayectoria. Sería absurdo ganar tan solo un partido. Esa no es la línea», indica.

Todo el equipo está disponible a excepción de Bea Navarro, que se lesionó el ligamento cruzado de su rodilla jugando con el equipo de la categoría nacional. Por su parte, Tania Pérez tiene molestias en su rodilla. El equipo se desplazó ayer a Salamanca a la una de la tarde y llegó antes de cenar a la ciudad charra. Hoy tiene previsto realizar un ligero entrenamiento por la mañana.

Téllez conoce al dedillo al poderoso Perfumerías. «Es un equipo del perfil de Miguel Ángel Ortega, su entrenador. Son duras, con una defensa muy férrea y presionan por todo el campo. Tienen una capacidad de sacrificio brutal y jugadoras de experiencia que han ganado muchas finales. Pueden hacer dos equipos diferentes de gran nivel para ganar la competición», concluye.