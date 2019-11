El Mann Filter conquista una valiosa victoria

El Man Filter firmó un triunfo que vale su peso en oro. Ante su afición en el Stadium, las aragonesas se impusieron a Quesos el Pastor por 83-75 y obtuvieron un triunfo terapéutico. De esta manera, las jugadoras de Fabián Téllez siguen en la zona templada de la tabla en novena posición con 3 victorias empatadas con el Ensino y el Campus Promete. Con dos están el IDK Gipuzkoa y el Bembibre y cierra la clasificación El Pastor con una solo.

No fue un triunfo bonito, pero lo importante era ganar por lo civil o por lo criminal. Fabián Téllez, el técnico zaragozano, era realista tras conseguir los dos puntos en liza. «Victoria al fin y al cabo. Hemos metido 83 puntos y sin Dillard. Contra La Seu y Valencia estuvimos espectaculares, muy por encima de lo que somos. Hoy era un día para ganar holgadamente. Pero hay que tener paciencia. El partido no nos ha servido para crecer como yo quiero. Hay que aprender», explicaba el técnico catalán.

El primer cuarto del partido no pasará a la historia. Las locales no jugaban cómodas ante la defensa rival y cometían muchos fallos. Era Aína Ayuso la que dirigía con acierto a sus compañeras. Pese a ello, no tenía claridad de ideas el Mann Filter. Al final del primer cuarto se llegó con ventaja de Quesos el Pastor con 18-20.

Fue clave el segundo cuarto y las locales salieron con las pilas cargadas. Vega Gimeno y Nacickaite empezaron a lograr canastas con facilidad y Hempe marcaba las diferencias dentro de la pintura frente a la ex del Mann Filter Dornstauder. El conjunto aragonés se impuso en el segundo cuarto por 22-14 y puso los cimientos para un triunfo necesario. Tras el descanso las aragonesas mantuvieron las distancias llevadas por una magnífica Aína Ayuso, la jugadora más valiosa con sus 14 puntos, 7 asistencias y 7 rebotes con 28 de valoración. Y Zoe Hernández sigue afianzándose y aportando su acertado trabajo al equipo zaragozano.

Mann Filter: Simón (3), Ayuso (14), Gimeno (14), Nacickaite (17) y Hempe (15) -cinco inicial-- Lahuerta (1), Diallo (6), Hernández (8) y Markovic (5).

Quesos el Pastor: Carnelius (13), Dornstauder (6), Montoliu (8), Jespersen (5) y Mc Phee (22) --cinco inicial-- Seilund (2), Faussurier, Felixova (3), Mestres y Okonkwo (16).

Parciales: 18-20, 22-14, 20-18 23-23.

Árbitros: Ángel Albacete Chamón, Antonio Zamora Rodríguez y Juan Ramón Hurtado.

Espectadores: Asistieron unos 200 espectadores al pabellón Eduardo Lastrada del Stadium Casablanca.