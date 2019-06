Mapi León: «Estamos en el buen camino»

Una vez asimilada la derrota ante Alemania (1-0), la aragonesa Mapi León aseguró ayer que el combinado español está «por buen camino» y apuntó que deben «seguir así» en el Mundial. España le plantó cara a la segunda selección del ránking FIFA y solamente una indecisión entre Marta Torrejón y Sandra Paños evitó que las de Jorge Vilda sacaran algo positivo de la segunda jornada de la fase de grupos. «Salimos reforzadas porque tuvimos una buena reacción y peleamos hasta el final. Tuvimos oportunidades para empatar pero no estuvimos acertadas», admitió la defensa del FC Barcelona.

«Después de pasar la noche y asimilar el resultado llegas a la conclusión de que estamos en el camino adecuado, no podemos hacer otra cosa que seguir adelante», apuntó la central acerca del futuro próximo de la selección. Y es que España se medirá a China el próximo lunes con el pase a octavos en juego. Sin embargo, las de Jorge Vilda también deberán hacer cálculos y mirar posibles emparejamientos porque clasificarse como segundas de grupo les cruzaría con la potente selección de los Estados Unidos, que goleó por 13-0 a Tailandia en su estreno en el Mundial. «Solamente sabemos salir a ganar. Hubiera sido una zancada si hubiésemos empatado o ganado pero ya estamos ahí y este es el camino. Tengo que pedir calma, que esto llegará. Cada día estamos más cerca y en un futuro próximo ganaremos a este tipo de rivales», explicó el seleccionador español en la zona mixta después del encuentro.

A pesar de la buena imagen mostrada por el equipo, Mapi León, que cumplió ayer 24 años, reconoció que al grupo «le dolió» no haber podido rascar algo positivo ante Alemania, que se consolidó como líder de grupo y aventaja en tres puntos a España. «Al final tenemos que pensar en positivo. No te puedes hundir ni pensar en lo que fallaste. Lo que hicimos ya está hecho. Tenemos que mejorar para que no vuelva a pasar», subrayó.

La otra aragonesa

Silvia Meseguer recuperó la titularidad en el mediocentro en el encuentro ante la selección alemana. La jugadora del Atlético de Madrid jugó los noventa minutos después de no haber saltado al césped en el partido de estreno ante Sudáfrica. Este cambio sirvió para que Jenni Hermoso tuviera más libertad y pudiese nutrir de balones a la otra novedad en el once, Nahikari García.