Maradona: frases lapidarias del eterno 10 argentino

Diego Armando Maradona, fallecido este 25 de noviembre tras una parada cardiorrespiratoria, se caracterizaba por hablar claro dentro y fuera de la cancha. Sin medias tintas y de cualquier disciplina, tanto del deporte como de la política o de su fatídica relación con el mundo de las drogas. Este es un compendio de algunas de las frases que dejó caer el astro argentino a lo largo de su dilatada trayectoria como jugador, entrenador y comentarista deportivo.

MARADONA Y EL FÚTBOL

"El fútbol me dio todo lo que tengo, más de lo que hubiese imaginado". El exjugador y exseleccionador argentino nunca escondió que sin el balompié quién sabe qué hubiera sido de él. "A mí la pelota me daba una paz única. Dame una pelota y déjame hacer lo que yo sé", reclamaba. "Yo gozo mucho con el balón. Aparte de la satisfacción personal o de la alegría que proporciona, es el que me ha dado satisfacciones materiales que antes no tenía, y le tengo que estar eternamente agradecido".

MARADONA Y ARGENTINA

"Argentina no me fallo jamás. La gente de mi país estuvo siempre conmigo. En el momento de la suspensión no tuve tantos amigos, o no tuve tantos jugadores a mi lado. Pero no los culpo, porque les contaron una historia totalmente distinta a la que yo estaba viviendo". La historia de amor entre el mítico 10 de la albiceleste siempre tuvo la llama encendida. Así se lo comentaba a Jesús Quintero en una entrevista hace ya unos lustros. Nadie como él ha logrado tal adoración por parte de los argentinos. A ellos les regaló el Mundial de 1986.

MARADONA Y LAS DROGAS

En decenas de las entrevistas que concedió a lo largo de su vida, el 'Pelusa' no tuvo reparos en hablar de su adicción a las drogas. "Empecé con las drogas a los 24 años en Barcelona. Fue el peor error de mi vida", se sinceró en una ocasión en la cadena italiana Canale 5 en el 2017. "La droga es el problema más grande. Me considero afortunado por poder hablar de esto. Si hubiera seguido de esa forma, ahora a esta edad ya habría muerto", dijo entonces, asegurando que hacía 13 años que no consumía. "Si no hubiese tenido esa adicción habría podido jugar mucho más", sostuvo este año en una entrevista con Clarín. "Cuando yo tomaba cocaína no era nada, era un zombi".

MARADONA, EL BARÇA Y EL NÁPOLES

Maradona siempre agradeció que el Barça le "abriera las puertas" de entrada a Europa, aunque no escondió que "la mayor felicidad" la consiguió en el Nápoles. "El Barcelona es tan grande que puede incluso sobrevivir a Núñez", afirmó poco después de ser traspasado al Nápoles. Su animaversión hacia el que fuera presidente culé no tenía límites. "El Barça es el mejor club del mundo, sin ninguna duda, pero yo solo volvería si no estuviera Núñez".

MARADONA, FIDEL CASTRO Y EL CHAVISMO

Maradona mantuvo una relación de gran amistad con líderes políticos como Fidel Castro y Hugo Chávez. Del primero, que murió el mismo día que él, dijo que era "un segundo padre" para él. En cuanto al chavismo, en el 2017, en pleno conflicto entre Nicolás Maduro y Juan Guaidó por la legitimidad del poder en Venezuela, Maradona escribió en su perfil de Facebook: "Somos chavistas hasta la muerte. Y cuando Maduro ordene, estoy vestido de soldado para una Venezuela libre, para pelear contra el imperialismo y los que se quieren apoderar de nuestras banderas, que es lo más sagrado que tenemos", escribió en su perfil de Facebook.