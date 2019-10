Marí, un español en la final de la Copa Libertadores

El defensa Pablo Marí, autor de uno de los goles con que el Flamengo se impuso este miércoles por 5-0 al también brasileño Gremio y garantizó un cupo en la final de la Copa Libertadores, dijo estar orgulloso de ser el primer español en disputar la final de la mayor competición sudamericana.

"Creo que hoy es un gran día para el fútbol, para el Flamengo y para mí. Un día muy especial, con gol incluido en el partido y con vista al de aquí a un mes en que, creo, voy a ser el primer español en disputar una final de la Libertadores", afirmó Marí tras la victoria del conjunto carioca.

🇪🇸🔴⚫⚽ Pablo Marí made it four for @Flamengo! #Libertadores pic.twitter.com/hz9qtNOPge