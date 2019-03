Márquez: "Dovizioso fue más rápido que yo en Catar y punto"

Los equipos implicados en la demanda, en la protesta, casi en la querella, en la aclaración (Honda, Suzuki, KTM y Aprilia), insisten en que ellos jamás pidieron que le quitasen la victoria a Andrea Dovizioso y Ducati obtenida en el primer gran premio de la temporada, corrido en Doha (Catar) y donde el subcampeón del mundo italiano derrotó por centrímetros (23 milésimas de segundo) al pentacampeón Marc Márquez (Honda).

Las fábricas que protestaron contra el deflector, el spoiler, la cucharita, que Ducati ha instalado al final, en la puntita, donde termina la quilla de su Desmosedici, lo hicieron porque, con el reglamento en la mano, creen que, en efecto, esa piececita conduce el aire para refrigerar el neumático (gran idea, elogian todos), pero hemos demostrado y hasta Ducati lo ha aceptado en la reunión de apelación, que también tiene un efecto aerodinámico, pues crea efecto suelo y eso lo prohíbe el reglamento técnico de MotoGP, ha sentenciado hoy Davide Brivio, en Termas de Río Hondo (Argentina), responsable de Suzuki, al ser preguntado por gpone.com.

Evidentemente, antes de hablar con más responsables, todos se han dirigido a Márquez, que sigue en sus trece, demostrando, de nuevo, su enorme deportiviad: Veamos, yo me he pasado los días posteriores a Dakar viendo la carrera y analizando lo bueno y malo que hice, donde mejorar y cómo pilotaban mis rivales; luego, he visto la carrera del pasado año aquí, en Argentina, y, la verdad, no he perdido ni diez segundos en este tema, pues es puramente técnico y no tengo ni idea.

VICTORIA MUY APRETADA

Márquez insiste en que en Losail, me ganó un piloto, Andrea Dovizioso, y una moto, la Ducati, que fueron más veloces que yo. Poco?, sí, sí, poquísimo, pero me ganó. Y, por tanto, no le di más vueltas. Les felicité y empecé a pensar cómo ganarles en Argentina, señaló el líder de Repsol Honda, tremendamente orgulloso de haber conseguido la plata en Doha un circuito que todo el mundo sabe no es de mi agrado ni adecuado para nuestra moto, pero arrancar con 20 puntos, en un campeonato tan reñido como este, tras una pretemporada durísima, no está nada, nada, mal.

Márquez reconoce que Ducati investiga siempre al límite del reglamento. Es evidente que si todo el mundo tiene y lee el mismo reglamento, algo habrán descubierto las otras fábricas, cuatro, en concreto, para pensar que algo extraño, o ilegal, podía haber en esa pieza. Pero, bueno, con los alerones también fueron por delante y, luego, las otras fábricas lo analizaron y crearon los suyos.

Pese a ese elogio al I+D de Ducati, es evidente que Márquez no se cambia por nadie. Piloto para la mejor marca del mundo, estoy en el mejor equipo del mundo, corro en la escudería que siempre quise correr y quisieran recordar que, pese a todos esos avances, el año pasado Repsol Honda conquistó la triple corona (títulos de pilotos, constructores y escudería) y, por anto, estoy tranquilo. Sé que si Honda cree que esa pieza nos puede ser útil, trabajara porque nuestro equipo de pruebas la tenga cuanto antes.

La sensación que existe en el paddock del Mundial de MotoGP es que Ducati ha vuelto a adelantarse a todos sus rivales y que, en efecto, las mismas marcas que protestaron están investigando ya cómo crear una pieza similar. Todo parece indicar que Honda, Suzuki, KTM y Aprilia no se plantean elevar su protesta a la última instancia que les queda, el Tribunal de Arbitraje del Deporte (TAS). La sensación que tengo, dijo Brivio, es que ni la Federación Internacional de Motociclismo (FIM) ni Dorna, organizadora del Mundial, quiso dejar en mal lugar a Danny Aldridge, el Director Técnico de MotoGP, que, ya la noche de Catar, dijo que la pieza de Ducati era correcta.