Mata: «Es un caso atípico llegar a la absoluta a mi edad»

Jaime Mata es una de las principales novedades de Luis Enrique para los compromisos de España ante Noruega y Malta. El delantero del Getafe ha pasado por todos los escalones del fútbol español. A sus 30 años y sus trece goles en Liga, Mata reconoció que su presencia con la Roja es un caso fuera de lo normal. «Soy un poco la novedad, un caso atípico al llegar a la absoluta con mi edad y trayectoria. Genera un poco más de inquietud, pero estoy adaptado al ritmo de los entrenamientos y a la selección».

El delantero madrileño mostró su humildad a la hora de referirse al esfuerzo realizado por su parte hasta llegar a la máxima categoría del fútbol español. «Hay que disfrutar cada etapa de tu vida futbolística. Luego, todo depende de factores externos también para llegar lejos, pero disfrutar del día a día es lo más importante», afirmó Mata.

Y es que cada vez es más común encontrar delanteros que explotan sus cifras goleadoras a edades más tardías tal como ha sido el caso de Aduriz, Jorge Molina, Rubén Castro o el propio Mata. «Hace que la vida deportiva sea más larga. El rendimiento se puede alargar y tener 30 años no te hace ver el final. Hay gente que mete muchos goles en ligas con más de 30 y eso muestra que puedes rendir al máximo nivel», explicó Mata.

Uno que vuelve a la selección tras siete años de ausencia es Iker Muniain. «Las lesiones han marcado mi trayectoria. No he podido tener mi mejor versión y nivel. Una vez que lo he recuperado, el seleccionador me da la oportunidad y estoy para demostrar lo que tengo dentro», añadió el jugador del Athletic Club. El extremo navarro ha sufrido hasta un total de tres lesiones de larga duración. «He cambiado la mentalidad. Sufrir ese tipo de golpes te hacen empezar de cero, te hace reflexionar y valorar las cosas de otra manera», sentenció.