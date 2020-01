Mayo vuela en Zaragoza

Carlos Mayo engordó su historial en la XV San Silvestre de Zaragoza-El Rincón. El atleta zaragozano volvió a ganar en su jardín particular por quinta vez en las últimas seis ediciones. Solo faltó a la cita el año pasado porque estaba lesionado. El pupilo de José Luis Mareca voló sobre el asfalto de la capital aragonesa y terminó los 4.800 metros en un tiempo de 13.14. Tras el atleta del Adidas llegaron a meta su compañero de entrenamiento Jesús Olmos y tercero fue Noé Larroy, otro de los chicos de Pepe Mareca. En mujeres, sorpresa con el triunfo de la duatleta Marta Pintanel, por delante de Raquel de Francisco y Raquel Miró.

Mayo llegó a la prueba organizada por la ADA Jerónimo Zurita tras lograr con España la medalla de bronce del Europeo de cross. Mayo estaba en gran forma y voló sobre el asfalto. Solo le pudo seguir un kilómetro Jesús Olmos. Tras pasar el Puente de Hierro Mayo se fue solo hacia meta. Le quedaban cuatro kilómetros para llegar a la meta situada junto al Teatro Principal. «Hicimos el primer mil en un parcial de 2.40 y entonces Olmos prefirió aflojar y regular. Los dos hablamos antes de comenzar y salimos juntos disfrutando», decía el ganador.

Tras correr en solitario por la margen izquierda del Ebro, Mayo entró de nuevo en el casco viejo por el Puente de Piedra. «Los últimos 500 metros eran una pasada por San Vicente de Paúl. Había muchísima gente y parecía la llegada de la Vuelta a España». Mayo mejoró su crono en 16 segundos. «Me encontré muy bien. Quería hacer un test y a la gente le impresiona ver correr rápido en esta prueba». Ahora la próxima cita de Mayo será el Cross de Amorebieta este domingo. Tras el podio llegaron a meta José Antonio Tello y Luis Pastor.

SORPRESA / Pocos esperaban el triunfo de Marta Pintanel en Zaragoza. La gran favorita era Cristina Espejo. Pero la montisonense no se pudo desplazar a Zaragoza puesto que llevaba tres días con fiebre y anginas. Pintanel salió tirando y solo la pudo seguir Raquel Miró, que debutaba tras sufrir una lesión. Ambas fueron juntas hasta que faltaban dos kilómetros. Fue ahí donde cimentó su triunfo la deportista del Diablillos de Madrid. En la subida de San Vicente de Paúl Raquel de Francisco superó a Miró y se llevó el segundo puesto. Tras el trío ganador llegaron Isabel Macías y Shirley Kap. La olímpica María José Pueyo fue la séptima y Luisa Larraga llegó la octava.

Pintanel acabó en un crono de 16.15. «No me esperaba ganar. He iniciado la temporada, las sensaciones han sido muy buenas y empecé la prueba a un ritmo muy alto con Raquel Miró. Al final me pisaron los talones Miró y De Francisco, pero he podido ganar». Ahora el objetivo principal de Pintanel son las pruebas de la Copa de Europa y los Campeonatos de España.

Junto a la élite, la San Silvestre volvió a ser una prueba popular con casi 5.000 participantes, muchos de ellos disfrazados con ocurrentes atuendos. La prueba, que está entre las mejores carreras de ruta del calendario zaragozano, tuvo una vez más un carácter solidario y parte de la recaudación fue destinada a la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Zaragoza y la Asociación Parkinson Aragón.