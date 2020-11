La mejor racha en años

Con mucha humildad a pesar de sumar seis victorias consecutivas, el Bada Huesca prepara un tramo complicado de la competición, un mes en el que todas las semanas habrá doble jornada. Pero lo hacen con buen sabor de boca y sabiendo que, si luchan, pueden ganar casi a cualquiera. Así lo ve el técnico, José Francisco Nolasco, que aseguró que «rivales imposibles hay uno, muy complicados hay dos o tres y entre el resto todo el mundo puede ganarle a todos».

Pero no nos confundamos, el entrenador no quiere que el equipo se confíe: «Cuando encadenas victorias como ahora el problema es caer en el confiar, en que simplemente por el hecho de jugar van a salir las cosas». Nolasco incidió en que «eso no puede hacerlo un equipo como el Bada Huesca si no lo hace uno como es el Barça, que sale siempre súper concentrado». En este sentido también se pronunció el portero y capitán del conjunto oscense, Dani Arguillas, que confesó que «el equipo está ahora mismo con más moral que nunca sabiendo que no todas las victorias se van a conseguir de forma cómoda, si no que hay que pelear en muchos partidos».

Precisamente el último, contra el Puerto Sagunto, fue un partido muy disputado en el que la primera parte la perdieron por ocho a diez, pero en la segunda supieron reencontrarse y acabaron imponiéndose 23 a 19. Una de las claves, confesó el guardameta, es que «en cada partido está habiendo gente distinta que toma protagonismo». El buen hacer de todos los jugadores es algo destacable porque así «no dependes de nadie, sino que es el grupo el que tira hacia adelante», añadió Arguillas.

A pesar de que al equipo le está funcionando, Nolasco y su cuerpo técnico quieren «quitarle ese punto de importancia a la anécdota», a la cifra de seis partidos consecutivos ganando, y añadió que se tienen que quedar «en el trasfondo, que los chavales lo están haciendo muy bien, que lo que se entrena sale en los partidos y que en cada partido aún consiguiendo la victoria sabes lo que ha costado».

El esfuerzo es un factor de vital importancia en un equipo que pretende conseguir regularidad y al que, sin embargo, al principio de la temporada esta se antojaba cuesta arriba, como confirmó Arguillas: «El inicio con tres derrotas fue duro y sabemos que es difícil salir de ahí». Pero lo consiguieron porque, como recordó el portero, «después se empezó a ver lo que el equipo estaba buscando, esa lucha». No han vuelto a perder.

Una dinámica que solo se igualó en el 2013, «la mejor temporada del equipo en la Liga», aseguró el míster, que se emociona al recordar aquel curso en el que se situaron segundos durante muchas jornadas y consiguieron cuatro victorias consecutivas fuera de casa y otras tres en Huesca. Ahora han igualado ya esa racha a domicilio y suman dos en su feudo. Por su parte, Arguillas, que lleva seis años en el club, no recuerda una racha igual. «En el vestuario estamos muy contentos, sobre todo por cómo se están produciendo esas victorias, son sufridas, peleadas y se está viendo un equipo muy unido en el que aporta todo el mundo», relató el capitán.

Un estilo que mantener / El objetivo de ahora en adelante para ambos protagonistas está claro, es seguir en esta dinámica sin confiarse, aunque puede ser que vengan curvas. Arguillas explicó que ahora «el problema, más allá de los rivales, es que la competición se va a tornar muy dura porque va a haber un mes consecutivo de dobles partidos» lo que conlleva, puntualizó, «poco tiempo para preparar, hay que seguir basándose en lo que está saliendo bien, preparar los partidos con eso y cuatro conceptos del rival».

Su estilo, aseguró, es mantener la defensa sólida y aprovechar los contraataques. Eso no podrá faltar para conseguir el objetivo del míster: «Ir sumando, aprovechar las buenas sensaciones para sumar». Pero «sin mirar demasiado la clasificación», apostilló, ya que debido a la situación sanitaria hay muchos partidos aplazados que todavía tendrán que jugarse. Precisamente, el conjunto oscense viaja este miércoles para enfrentarse al Nava en el partido que todavía corresponde a la primera jornada. «Tienes un partido el miércoles, suma dos puntos», insistió Nolasco. «Da lo mismo el rival, intenta sumar , buscamos jugar cada partido y luego veremos cómo está la Liga», concluyó.