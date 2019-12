Los mejores goles de tacón: de Madjer a Suárez

Luis Suárez fue todo lo concluyente que se puede ser al preguntársele por su gol de tacón ante el Mallorca. "Ha sido el mejor gol de mi carrera". Para un tipo que lleva desde hace muchos años una vida de millonario gracias al remate a portería, con un repertorio de lo más variado aparte de voluminoso, resultaba una declaración mayúscula.

¿Qué hace tan distinto a este gol? Más allá de la indudable plasticidad, el gesto implicaba una dificultad que invitaba a desoír al instinto. No se trataba simplemente de tocar el balón hacia atrás. Eso en sí no resulta complicado para un futbolista. Se trataba de golpearla con una coz contundente, lo cual es un desafío mayor que desviar un balón acercándose a una velocidad rápida. Toda la fuerza debía recaer en esa parte trasera de la bota, y debía sortear defensas y hasta portero. Y para ello se requería de imprimirle a la pelota de la fuerza de un disparo natural y provocar un bote que anulara hasta la esforzada estirada de un portero. No se ven goles de esta suerte así como así. "Busqué el bote porque sino era imposible que pasara el balón", dijo el uruguayo.

Para los anales del fútbol quedó grabado el taconazo de Rabah Madjer, algo parecido al penalti de Panenka. Símbolos en su categoría. Pero se diría que la maravilla de Suárez resulta técnicamente mucho más complicada que la de Madjer. Al argelino le beneficiará siempre el contexto. El suyo fue en una final de la Copa de Europa, la de 1987 entre Oporto y Bayern de Múnich, y saldada con victoria por 2-1 para los portugueses en que jugaba Madjer.

"Me enorgullece mucho cuando veo partidos por Europa y por el mundo y cuando alguien marca un gol de tacón mencionan el taconazo de Madjer. Fue un momento muy feliz para mi", recordó recientemente el argelino en una entrevista a la UEFA. El FC Barcelona recordó poco después de concluir el partido que Kluivert marcó un gol parecido al de Suárez ante el Mallorca también, en un 0-4 en Palma en el 2002. Pero pese al esfuerzo arqueológico, el de Suárez resulta mucho más sublime, porque implican recursos más complejos y geniales. Porque el balón no viene volando, sino que corre rasa hacia atrás, alejándose de la red.

Us sona aquest gol? 😏 pic.twitter.com/Znr44cc5Yz — FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) December 7, 2019

A continuación, una recopilación con una selección con algunos de los mejores goles de tacón y espuela vistos a lo largo de la historia del fútbol. De Vardy, de Cavani, de Cristiano, de Ibrahimovic...