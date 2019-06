Melero se va al Levante

Gonzalo Melero jugará en el Levante la próxima temporada. Así lo anunció ayer el Huesca, que ingresará 3,6 millones de euros más objetivos y un porcentaje de una hipotética venta posterior. «El acuerdo es total», admitió ayer la cúpula del club en una comparecencia en la que, por fin, se volvió a hablar de fútbol.

El traspaso del centrocampista, en el que no se incluye jugador alguno del Levante, se produce después de que el Villarreal, que tenía un derecho preferente para hacerse con los servicios del madrileño, desistiera de su contratación, lo que habilitaba a cualquier otro equipo a abordar su incorporación.

El director deportivo, Rubén García, acompañado por el consejero delegado del club, Manuel Torres, el consejero José Antonio Martín Otín Petón y el director general, Josete Ortas, repasaron la actualidad meramente deportiva del club tras unas semanas complicadas en otros aspectos para la entidad.

Así, García quiso lanzar a la afición un mensaje de calma y serenidad ante la falta de incorporaciones a la plantilla azulgrana del próximo año: «Sé que todos queremos fichajes ya, pero no podemos precipitarnos y dentro de un mes o mes y medio arrepentirnos. El mercado es muy largo y quedan muchos días. No anunciar fichajes no quiere decir que no estemos trabajando y que no tengamos cosas cerca».

FICHAJES A PUNTO // El director deportivo de la SD Huesca sí recalcó que hay varias incorporaciones a punto de poder ser comunicadas: «Sí es verdad que durante la próxima semana y la siguiente podemos anunciar algún fichaje y alguna operación que vamos a cerrar. También hay que estar atentos al final del playoff de ascenso a Primera, que va a ser algo que creo que va a reactivar el mercado», indicó.

En la misma línea se manifestó el consejero del club y presidente de la Fundación Alcoraz, José Antonio Martín Otín, Petón. «Lo que el cuerpo nos pide es cerrar una operación ya para anunciar nombres, pero eso atentaría contra la política de fichajes del club; bien por gastar más o bien por no acertar con el perfil. Hay operaciones casi cerradas, pero que todavía no pueden anunciarse. Esa necesidad de anunciar nombres podría atentar contra los intereses de la entidad», apuntó el consejero.