Messi, 'The Best' 2019

Al final, Leo Messi es 'The Best' para la FIFA. El mejor jugador del mundo del 2019. No había ganado, curiosamente, este trofeo, que se creó en el 2016. Toma el relevo de Luka Modric, a quien su gran temporada con el Madrid y Croacia, a la que llevó a la final del Mundial de Rusia, le dieron el trono en el 2018. Cristiano Ronaldo, que ni tan siquiera viajó a Milán, y Van Dijk, el central del Liverpool, que ganó la Champions, eran los otros dos aspirantes.

"Antes que nada quiero agradecer a todos que decidieron que sea el mejor. Los premios invidividuales son secundarios. Pero es una noche especial para mí, tengo la suerte de tener sentado ahí a mi mujer y a dos de mis tres hijos. Es la primera vez. Ya estuvo en otra gala, pero no recordaba nada. Era muy pequeñito. Verlo ahí y disfrutar con ellos es algo único. No tiene precio. Son dos enamorados del fútbol, enloquecen con los jugadores que ven a su alrededor, no saben si pedir foto o autógrafo", ha dicho Messi, emocionado por compartir con su familia el retorno a la cumbre del fútbol mundial. Rapione, la jugadora norteamericana, fue elegida la mejor del mundo.

Pero ganó Messi, que fue al teatro de La Scala milanesa acompañado de Antonella, su esposa, y sus dos hijos mayores, Thiago y Mateo. El delantero del Barça realizó un viaje relámpago a Italia porque este martes tiene que jugar en el Camp Nou ante el Villarreal. Gianni Infantino, el presidente de la FIFA, le entregó el galardón a Messi. "Son tres jugadores increíbles, diferentes, que conquistan nuestros corazones", ha dicho el dirigente lamentando "el episodio de racismo que se vivió en mi país, en la Liga italiana. Tenemos que decir no al racismo. Pero no solo decirlo sino pelearlo para que estén fuera del fútbol y de la sociedad".

No ganó Messi el trofeo Puskas al mejor gol del año. Competía el astro argentino con el colombiano Fernando Quintero, del River Plate, y Daniel Zsori, el jugador húngaro, de 19 años, quien en febrero pasado le dio el triunfo al Debrecen. Ganó Zsori. Así empezó la gala en el teatro de La Scala de Milán. El segundo galardón estaba destinado al mejor entrenador. Luchaban Pep Guardiola (Manchester City), Jürgen Klopp (Liverpool) y Mauricio Pochettino (Tottenham). Ganó el técnico alemán, a quien la Champions conquistada en el Metropolitano de Madrid le ha elevado a la cima de los técnicos.

El hombre que siempre perdía finales acabó llevándose el trofeo más deseado: la Liga de Campeones. Perdonarme, pero pesa bastante este trofeo. Qué puedo decir! Tengo que dar las gracias a todo el mundo. Nadie esperaba que estuviese aquí si miramos 20 años atrás. Si estoy aquí es gracias a los jugadores. Quiero, además, las gracias a Pochettino por esa gran final de Champions. Y dar las gracias a mi club, el Liverpool es espectacular. Y, por supuesto, a los propietarios que confiaron en mi. Como entrenador solo puedes ser igual de bueno que tus jugadores, afirmó un emocionado Klopp, quien no citó, en ningún momento, de su emocionado discurso a Guardiola.

Premio Fair Play a Marcelo Bielsa

Hay gente que no está en la misma situación que nosotros, hay gente que sufre y les animo a unirse a Common Goal, afirmó el entrenador del Liverpool en alusión a la iniciativa solidaria impulsada por Juan Mata en la que plantea a sus compañeros de profesión al donar al menos el 1% de su sueldo a causas que utilizaran el deporte para conseguir un impacto social.

Luego, la FIFA concedió el trofeo de mejor portera a Sari van Veenendaal, la portera holandesa que acaba de fichar este verano el Atlético de Madrid. Se lo entregó Samuel Etoo, el exdelantero del Barça. El premio Fair Play fue concedido a Marcelo Bielsa porque ordenó al Leeds, su equipo, dejarse encajar un gol después de haber marcado un tanto con un jugador del Aston Villa tumbado en el suelo.

"Fue una decisión nuestra, no de los jugadores. Hemos reflexionado mucho sobre esta jugada y creo que es la mejor manera de demostrar los valores a través del deporte. El fútbol tiene muchísimo impacto a nivel mundial, es importante transmitir valores a nivel moral y no solo deportivo", ha dicho el ayudante de Bielsa a la hora de recoger el premio. "Este premio lo firma Marcelo Bielsa". El técnico argentino no acudió a la gala.

Alisson gana a Ter Stegen

Y después de reconocer el enorme gesto deportivo de Bielsa, la FIFA anunció la elección del mejor portero. El azulgrana Ter Stegen quedó superado por Alisson, el guardameta brasileño del Liverpool, quien también derrotó a Ederson, el cancerbero del Manchester City. "Perdonarme. No era mi culpa", dijo justificando su retraso en subir al escenario.

"Es un premio que representa todo el trabajo que he hecho en mi vida. Quiero pensar en mis padres que me ayudaron a llegar hasta aquí. Estoy ahora sin palabras. Cualquier brasileño sueña con ser jugador del fútbol. Luché, no me rendí nunca, hay que creer siempre en este deporte y en los valores que transmite", afirmó Alisson.

Después, se conoció que Jill Ellis, la seleccionadora de Estados Unidos y campeona del mundo en Francia, es la mejor entrenadora del mundo. Entregó el galardón Jose Mourinho, el extécnico del Madrid. "Es un honor Jose recibir este premio de tus manos. Ahora todo el mundo está más con nosotras después de lo que vivimos en Francia", ha reconocido.

El equipo ideal

En el equipo ideal de la FIFA están Alisson (Liverpool), De Ligt (Juventus), Ramos (Madrid), Van Dijk (Liverpool), Marcelo (Madrid), Modric (Madrid), De Jong (Barça), Mbappé (Paris SG), Hazard (Madrid) y Messi (Barça). Cristiano (Juventus), que no estaba en la gala, completaba ese once de mejores jugadores del mundo. Ni tan siquiera se citó su nombre en la gala.