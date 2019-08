El MeToo no llega al fútbol

En octubre del 2017 se hizo viral el hashtag #MeToo para denunciar la violencia sexual sobre las mujeres en el cine. Las revelaciones generaron un efecto dominó y hombres con poder cayeron. El sospechoso más reciente, el tenor Plácido Domingo. La industria los dejó de lado. El efecto Weinstein se propagó por otros ámbitos como la política con denuncias a los abusos del presidente de EEUU, Donald Trump, o incluso el deporte profesional, con las denuncias de más de 265 gimnastas al doctor Larry Nassar condenado a 125 años de prisión. Quedó un oasis: el fútbol de élite.

En medio del clima de empoderamiento de las víctimas, la exmodelo Kathryn Mayorga decidió denunciar. Acusó a Cristiano Ronaldo de violarla en un hotel de Las Vegas en el 2009. Intentaron comprar su silencio con 375.000 dólares pero la herida no sanaba y Mayorga quería justicia. Una vez dijo #MeToo, ya no había marcha atrás. «Cristiano no ha violado a nadie y yo lo creo», decía un famoso periodista español. «¿Cristiano violando? No le veo en ese apretón ni en esa necesidad». Así, sin sentencia judicial, desde los medios se defendía a ultranza a los cracks.

También durante el caso de acusación de violación a Neymar con pruebas audiovisuales y partes médicos sin revisar, apenas le rozó la polémica. «En Brasil, se le infantilizó tratándole como ‘un joven chico con éxito y dinero, difícil de controlar’ según un presentador», analiza Isabela García, periodista brasileña experta en género.

«Con esta actitud machista, se invisibiliza y anula a la mujer y a la gravedad de la denuncia», constata la periodista. «Así se le quita responsabilidad a los actos de un hombre que a ojos de la sociedad, pasa de ser un adulto a tratarle como un niño», denuncia. Sin ser responsables no se les castiga y jugadores como Neymar o Cristiano siguen haciendo su vida con total impunidad.

Pese al momento actual con mayor condena social a estas actitudes, el fútbol profesional mantiene a sus astros sin apenas reproches. «Las campañas de las instituciones para animar a denunciar no sirven de nada si desde la sociedad no condenamos estos comportamientos», dice la experta Blanca Nualart. «Pero si entras en un campo de fútbol los envalentonan reproduciendo expresiones del macho alfa; los estadios son un importante nido de cultivo».

Tanto en el caso de Neymar como de Cristiano la justicia no ha sido demasiado condenatoria. A finales de julio se conocía la noticia de que los fiscales de Las Vegas decidían abstenerse de enjuiciar a Cristiano por presunta violación. Pese a que la causa penal cayó, el abogado de Mayorga insistió en la vía civil. El pasado 9 de agosto la justicia brasileña anunció que archivaba la denuncia por violación de la modelo Najila Trindade.

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, lo defendió: «Neymar está en un momento difícil, pero creo en él; esta noche estamos juntos». Isabela García denuncia la intromisión política: «Su declaración alimenta las ideas conservadoras, propuso agravar la pena de denuncias falsas».

TEMAS FISCALES / Ni los medios ni la justicia acompañan a la víctima, que es la mujer violada. «Las consecuencias de esta impunidad son muy graves: cuando no se castiga a estos líderes de masas, se les está diciendo a sus jóvenes seguidores que eso está bien», explica Nualart, «y que estas mujeres quieren arruinar sus vidas».

«Así se está alimentando la idea de que la mujer es un objeto que puede ser conquistado por el poder masculino», dice García. Entonces surge el miedo a poner la denuncia. «Es hora de nombrar las cosas como son: hablamos de una posible violación cometida por un hombre, no un niño», sigue García, «si no la acompañamos a ella, que claramente no va tan bien asesorada como el multimillonario futbolista, no habremos avanzado nada». Y así el oasis solo será un espejismo. De momento, las estrellas del fútbol solo han tenido que responder ante la justicia por problemas fiscales. El propio Ronaldo, Messi, Xabi Alonso, Mascherano o Mourinho son solo algunas de las caras más conocidas que se las han visto con Hacienda.