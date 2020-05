Miguel Malo asciende al primer equipo del Bada

Miguel Malo renovó ayer su contrato y asciende a la primera plantilla del Bada Huesca tras haber compaginado en la anterior campaña el equipo de Asobal con el filial que milita en Primera Nacional.

El canterano, que juega en la posición de central, alternó partidos en los dos equipos del club oscense durante la pasada temporada ya que cuando no era utilizado por Francisco Javier Nolasco en el primer equipo jugaba en el Avefor Huesca de Primera Nacional, y además también disputó partidos de la selección española de su categoría.

Con su inclusión en la primera plantilla, el Bada Huesca cuenta con once jugadores para la próxima campaña en la que nuevamente militará en la máxima categoría del balonmano español, tras la decisión de que en esta temporada, que no se ha llegado a terminar, no haya descensos por la crisis del coronavirus.