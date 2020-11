Mikel Rico: "Tenemos claro que vamos a lograr el objetivo con este cuerpo técnico"

¿Cómo recibió el susto de que era positivo en coronavirus?

El viernes nos hacen una primera PCR donde salgo negativo. Al día siguiente lo repiten y es cuando doy positivo. A mí los dos días anteriores al partido me gusta estar tranquilo, en casa, centrado y no tuve prácticamente contacto con nadie. Eso me tranquilizó por el hecho de pensar en contagios. Me fastidió más pensar que al día siguiente teníamos un partido importante contra el Valladolid. Eran las diez de la noche, había cenado y bebido mucha agua para estar bien hidratado para el esfuerzo que venía, y cuando me dijeron que no iba a poder estar...

¿Cómo fue su cuarentena?

Aislado en una habitación porque tanto mi mujer como mi hijo dieron negativo. Pude hacer ejercicio, porque, por suerte, tengo parcela en casa, para estar bien para volver a tope.

¿Pudo comunicarse con sus compañeros?

Se lo quise decir yo porque quería que lo supieran de mí. El resto de días he estado hablando con muchos individualmente y en el chat que tenemos. Hay un grupo muy bueno. Pedro López me traía la comida de El Alcoraz y se marchaba. Hablábamos un poco cómo había ido el día con una distancia de diez metros. Me he sentido dentro, pero estando fuera, y viendo los partidos con angustia.

Dos derrotas en esos tres partidos y faltando esa llegada que usted tiene. ¿Daría rabia no ayudar?

Soy un jugador que se caracteriza precisamente por eso, por llegar de segunda línea. Todos los partidos tengo alguna. El otro día ya tuve varias contra el Eibar y tampoco quisieron entrar, por acierto de ellos o por error mío. Toda la gente que llegamos desde atrás liberamos a los puntas y siempre hay más opciones de marcar. Es una de las cosas que el míster siempre me recalca, que tengo que pisar área y me lo metí en la cabeza. En este año y medio no se me ha dado mal.

Ante el Eibar tuvo varias muy claras sin acierto. ¿Es de los que se come la cabeza con estos fallos?

Sí, porque en Elche tengo una muy clara y el otro día igual, y al final son cuatro punto más, que en Primera son muchísimos. Sabes que las has tenido, que peor es no tenerlas, porque no terminas de llegar. Sí es verdad que no soy de ver mis partidos, pero estas sí las he revisado para saber si podría haber rematado de primeras en vez de controlar. Aunque en el campo lo ves de una manera y tienes décimas de segundo para decidir. A veces aciertas y a veces no.

¿Esa falta de puntería es lo que le falta a este Huesca?

El año pasado arrancamos igual. Defensivamente éramos muy buenos pero nos costaba hacer gol teniendo muchas ocasiones. Se dijo lo mismo, el mismo discurso, que no metíamos una, que nos costaba... y al final fuimos campeones de Liga y ascendimos, que era lo que se perseguía. Cuando empiecen a entrar, entrarán. Y habrá partidos que con dos ocasiones marcaremos un gol y otros que llevando diez haremos lo mismo. Forma parte del fútbol. Al propio Eibar le pasó. Contra el Elche tuvo muchísimas y no anotó y contra nosotros apenas llegó, pero pudo convertir. Va por días.

¿Es algo que se puede entrenar?

Sí, sí, claro. Trabajando finalizaciones concretas, situaciones reales de partido para generar automatismos, tener el recuerdo de cómo se ha acertado o cómo he fallado en la cabeza cuando llegue en el partido, aunque obviamente se da un contexto distinto.

Ante el Eibar se cambió de parámetros con un ataque más vertical y menos de pase horizontal.

Pero es que generamos igual. En Elche, fuera de casa, tuvimos ocho ocasiones. Contra el Eibar, que tira la presión muy arriba y cuesta hacerle peligro, ocho o diez acciones claras. En Mestalla, con el Valladolid... Cuando las tienes, es por algo, porque haces daño, siendo más o menos vertical. Tenemos clara la propuesta que queremos realizar, queremos salir desde atrás, jugar buen fútbol, para generar esas situaciones de peligro y para ganar partidos. Es la forma que nos ha hecho llegar hasta aquí. Sería traicionarnos a nosotros mismos el hecho de cambiar nuestro estilo.

Pero no se gana. Y la ley del fútbol apunta siempre al mismo.

Tenemos la suerte de que hay mucha unión. En el Huesca estamos a muerte con el cuerpo técnico, tanto el club como los jugadores. Esa unión es la que nos hace confiar en lo que hacemos. Si generásemos una ocasión por partido y nos llegasen siete a nosotros, pues quizá podríamos pensar que no estamos jugando a lo que teníamos que jugar, pero cuando el matiz consiste en acertar o no dentro del área pequeña, pues eso te indica claramente que sí estás haciendo las cosas bien. No tenemos ninguna duda y vamos a muerte con la idea.

Y con Míchel, por consiguiente, pese a que tras nueve jornadas sin conocer la victoria se abre ineludiblemente la posibilidad de un posible cambio de entrenador.

Es lógico que se cree debate, pero el runrún está fuera de la SD Huesca, porque tanto el club como el vestuario tiene claro que vamos a conseguir el objetivo con este cuerpo técnico, que es, encima, el que nos ha traído hasta aquí. Que luego se hable fuera de que llevamos nueve jornadas sin ganar, que si no marcamos, que haya cierto pesimismo, es normal y entendible. Pero estamos convencidos de lo que hacemos y de que es la manera de que vamos a revertir esta situación.

En la celebración del gol de Rafa Mir ante el Eibar mostraron esa unión y confianza en Míchel.

Normalmente los equipos que bajan, todos cambian de entrenador durante el año y descienden igual. No es siempre la solución. El Espanyol cambió hasta en tres ocasiones, tuvo cuatro técnicos diferentes, y cayó igual. El Almería hizo lo mismo para subir y no lo consiguió. Tomar esta decisión no te asegura nada. Lo que tengo claro es que hay que hacerlo cuando hay división, cuando el equipo emite malas sensaciones, no genera. Pero en este caso es todo lo contrario, por lo que creo que no sería nada lógico plantearse un cambio de entrenador, un cambio de idea cuando el equipo está hecho para ese planteamiento.

Como capitán y veterano cómo lidia para que el grupo mantenga esa línea y no deje de creer. Porque el próximo viernes en Pamplona será una nueva final.

Intentas que sea como el año pasado cuando ganabas todo, que no pese psicológicamente el hecho de que no estás ganando. No ocultándolo, pero dándole la importancia justa para que el día a día sea lo más normal posible. En ese sentido todos estamos en la misma onda y es la manera de seguir. Si nos contagiamos del discurso del que no ganamos, de que nos cuesta hacer gol, de que siempre se nos adelantan, de ahí no salimos y entramos en un bucle que no viene nada bien. El año pasado creo que no se remontó un partido hasta la jornada 14 o 15, y en estas ocho que llevamos ahora se ha hecho para lograr cinco empates. Incluso a la Real Sociedad se le llegó a empatar, siendo un equipo que está arriba.