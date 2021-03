Moratiel: "Con el golpe que ha sido, estar vivo ya es bastante"

El triatleta zaragozano Cristian Moratiel, que el miércoles sufrió heridas de carácter grave al ser alcanzado por un turismo cuando circulaba por el término municipal de Zuera), se muestra afortunado de estar «vivo, porque con el golpe que ha sido si estás vivo ya está bastante bien». «Me va a tocar estar unos días en el hospital, pero estoy contento porque dentro de lo malo ha sido relativamente poco», comenta en un vídeo en el que explica cómo se encuentra.

También se muestra convencido de volver lo antes posible «y pronto a tope, pero de momento en la camilla», manifiesta sonriente a pesar de la gravedad de lo sucedido tan solo unas horas antes. Tras ser intervenido quirúrgicamente para solucionar la rotura del cúbito izquierdo, donde tiene tres fracturas, una en el radio y los ligamentos del codo rotos, Moratiel explica que afortunadamente y «dentro de lo malo» no ha sufrido ningún golpe en la cabeza.

Sobre el accidente comenta que fue contra un coche que estaba adelantando e iba de frente y que no lo vio porque «iba detrás» de su compañero de salida en bicicleta y lo único que le escuchó fue gritar «no, no, no!!!» porque «ya estaba encima del coche». «He dado muchas vueltas, pero por suerte solo he dado vueltas sobre el brazo, pero ni clavículas, ni la cabeza, ni la cadera y en la pierna que pensaba que me la había partido solo tengo un golpe fuerte. Al final ser un jabalí algo bueno tiene que tener», comenta en el vídeo.

El accidente tuvo lugar el miércoles a las 14.20 horas en el kilómetro 518 de la N330, a la altura de la urbanización Las Lomas, según informó la Guardia Civil. Moratiel es un conocido triatleta aragonés que en el 2019, a los 38 años, cumplió su sueño de participar y completar el legendario Ironman de Hawái, que se disputó el día del Pilar.