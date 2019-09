Motorland, el circuito de los Márquez

El Mundial de MotoGP llega este fin de semana por tercera vez a España en la presente temporada. El circuito de Motorland volverá a abrir sus puertas para recibir a los mejores pilotos del mundo y poner de nuevo a Alcañiz en el mapa del motociclismo. Dos españoles llegan como líderes del Mundial en la máxima categoría, MotoGP, y en la segunda en el escalafón, Moto2. Marc llega a la decimocuarta cita de la actual campaña con su mayor ventaja al frente de la clasificación general, 93 puntos. «Después de una fantástica victoria en Misano, estoy deseando correr de nuevo, especialmente en Aragón, donde me siento como en casa, porque está muy cerca de Cervera. Es donde la mayoría de gente de mi ciudad viene a verme y los aficionados siempre ayudan a darme ese extra adicional. Tenemos una buena ventaja en el campeonato, pero no cambia nuestro enfoque para el fin de semana; seguiremos empujando e intentando lograr nuestro máximo», afirmó Márquez en declaraciones facilitadas por su equipo, Repsol-Honda.

Desde la primera presencia del Campeonato del mundo de MotoGP en Motorland en el 2010, el vigente campeón acumula cinco victorias en el trazado aragonés: una en Moto2 (2011) y cuatro en MotoGP (2013, 2016, 2017 y 2018). Jorge Lorenzo, su compañero de equipo, que no se ha adaptado a la Honda después de tomar la decisión de dejar Ducati, también sabe lo que es ganar en Alcañiz: logró dos triunfos consecutivos en el 2014 y el 2015, además de cinco podios en el 2011, 2012, 2013, 2016 y 2017. «El de Aragón es un circuito que me gusta y donde he tenido algunos buenos resultados en el pasado. En Misano empezamos bien el fin de semana, así que espero que podamos ser fuertes allí. Nuestro objetivo es seguir reduciendo la distancia respecto a los de delante mientras mejoro físicamente», comentó Lorenzo, la gran decepción de esta temporada.

LA ATMÓSFERA / En la categoría inferior, el dominio en el campeonato también lo lleva con puño de hierro un español, el hermano de Marc, Álex Márquez (Team Estrella Galicia 0,0 Marc VDS). Tiene claro su objetivo para este fin de semana en Alcañiz. «Salir con más ventaja en el campeonato sería muy buena noticia». Márquez, que aventaja en 26 puntos al madrileño Augusto Fernández, comentó que el objetivo en Motorland «será intentar estar todo el fin de semana delante y rematar en carrera». «Es un circuito que me gusta mucho y con una atmósfera muy especial, me siento muy querido ahí. Es una carrera en casa y eso nos da una motivación extra. Por un lado, eso es bueno, pero a la vez hay que controlarlo bien. Venimos de hacer una buena carrera en Misano, una pista que históricamente era uno de mis puntos débiles, así que llego motivado y reforzado», indicó.

Su compañero Xavi Vierge también acude con «mucha ilusión y ganas después de dos carreras positivas» a un Gran Premio «de casa» en uno de los circuitos «más bonitos» del Mundial. «Con muchos desniveles y curvas a ciegas, es una pista en la que se disfruta mucho pilotando, pero a la vez te exige máxima concentración y hacer buen trabajo durante todo el fin de semana para llegar bien preparado a la carrera». Para el fin de semana, las predicciones meteorológicas anuncian lluvias tanto el sábado como el domingo.