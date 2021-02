Mucho más que esquí

No es sólo deporte. Menos ahora. Cualquier carrera vale mucho más que un puñado de medallas. Es un evento social, un restituyente psicológico, una excusa de huida y un respiro económico para unos valles resistentes. En esos epígrafes debe entenderse la Travesía del Club Pirineos que este fin de semana abraza la cabecera del Alto Gállego.

En los papeles podríamos poner que es la cita clave para saber quiénes serán los campeones de la Copa de España de esquí de montaña o los individuales de Aragón. Que la participación será envidiable o que este evento alcanza su 39ª edición. Pero para los más de 400 participantes significa además un alivio poder competir en medio de una pandemia, salir, autorizados, de su provincia o ciudad confinada para respirar en el Valle de Tena. Y para los negocios de turismo del Alto Gállego es una bocanada de aire fresco en mitad de una temporada de nieve en blanco pese a las nevadas.

La organización es consciente de todas estas aristas y por eso ha hecho el esfuerzo por mantener la normalidad antigua dentro de los estrictos protocolos de sanidad actuales. Cambios han tenido que hacer. Salidas espaciadas desde amplios cajones para mantener la distancia social, cancelación de la fiesta final, avituallamientos individuales, reparto en los hoteles… son algunas de las medidas necesarias y asumidas con rutina. Hasta se han autoimpuesto un cierre de dorsales para eludir multitudes.

Sin embargo, se quiere devolver a Panticosa todo el esfuerzo que ha hecho por este evento y tras vivir un invierno sin esquiadores en su estación ya cerrada. Todos los deportistas tendrán que pasar por el pueblo para recibir su acreditación y allí, en el amplio aparcamiento de la estación, se realizará el sábado (17:30) y el domingo (12:30 a 13:00) una entrega de trofeos especial sin público, sin reparto de trofeos por autoridades, pero en beneficio de los comercios de la localidad tensina. “Desde la organización hemos gestionado 80 plazas de hotel en el Balneario, pero hemos orientado a muchos participantes dónde pueden quedarse. Esperemos poder ayudar a la economía de Panticosa y el valle”, indica Santiago Albesa, director de la Travesía.

Hasta Extremadura

Las ganas de foquear llevaron a tener que parar el aluvión de inscripciones. Para asegurar la presencia de las selecciones y de los Centros de Tecnificación autonómicos (Aragón, Asturias, Madrid, Andalucía, Cataluña, Euskadi y Navarra), se tuvieron que cerrar durante unos días dada la celeridad de peticiones. La ausencia del equipo nacional de España, concentrado en Andorra ante la inminente prueba mundialista, o del de la Guardia Civil, con el campeonísimo Luis Alberto Hernando, afincado en Jaca, no rebaja el nivel de los corredores. Los inscritos llegan de País Vasco (casi 100), Cataluña (60), Madrid (40), Andalucía (30)... e incluso un extremeño.

La prueba vertical de este sábado, con inicio desde las 15.00, se ha tenido que desplazar al área de Sextas en Formigal. La ausencia de nieve en tramos de Sabocos en Panticosa planteó el traslado esta misma semana, después de las comprobaciones hechas in situ por un árbitro de la organización. Los últimos esfuerzos de los trabajadores de Aramón antes del cierre de la estación no han podido evitar este cambio que no afecta a los participantes, dado que entre un punto y otro no hay más de 15 minutos en coche. “Esperemos que no haya ningún despistado. Lo hemos anunciado a bombo y platillo. La reunión presencial no es posible hacerla y ha sido por streaming”, expresa Albesa. Esta cronoescalada cuenta con tres kilómetros y desnivel de 700 metros.

El domingo sí que se desarrollará la acción en el Balneario (9:00). Un circuito adaptado a cada categoría, con 15 kilómetros acumulados y 1.600 metros de desnivel para senior, con subidas, bajadas, las vistosas transiciones, donde los esquiadores se quitan o ponen las pieles de focas o los crampones, y breves pasos que habrá que hacer a pie. El recorrido se ha diseñado con paso por Ordicuso, Arnales, Mallatas, Bozuelo y Lumiacha y evitando las zonas de riesgo de aludes y comprobando el estado de la nieve tras las últimas lluvias. Hay un circuito alternativo si las condiciones meteorológicas son malas y distancias menores para juveniles, cadetes e infantiles.

Aragón acude con más de 170 deportistas y la presencia de las selecciones absolutas y promesas de la Federación. Entre estos últimos se cuenta con los panticutos Miguel Arruego, tercero en la prueba inicial de Copa en Sierra Nevada, y Jorge Belio, cadetes del Grupo de Tecnificación (GTEMA) completado por Francho Herráez, Juan Tabuenca, Hugo López; los juveniles Santiago Tabuenca, Ana Armendáriz, Roque Fernández; los junior Isabel García e Íñigo Ariño; y el promesa Jorge Adán. La absoluta de FAM la forman Luis Royo, Jorge Catalán, Carlos Roy, Raúl Criado, el panticuto Juan Servera, Ángel Prado, Guillermo Blanchard y Nacho Caval.