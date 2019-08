Muere Bjorg Lambrecht en la Vuelta a Polonia

Nueva tragedia en la Vuelta a Polonia. El belga Bjorg Lambrecht, de 22 años, ha muerto tras sufrir una grave caída y golpearse la cabeza contra una alcantarilla durante la tercera etapa de la vuelta. La muerte del ciclista reaviva la polémica sobre el estado de las carreteras polacas tras la caída de Luis Ángel Maté que le provocó una fuerte lesión en la cabeza.

El joven belga quedó inconsciente por el golpe y se le practicó una reanimación de emergencia en el mismo lugar de la caída. En estado crítico, se le trasladó al hospital donde los médicos no pudieron hacer nada más por su vida ya que falleció en la misma mesa de operaciones.

Poco después, su equipo, el Lotto Soudal, ha informado de la pérdida en sus redes sociales. "La mayor tragedia posible que le podría ocurrir a la familia, los amigos y el equipo de Bjorg ha ocurrido. Descansa en paz, Bjorg", han publicado en Twitter.

También desde la cuenta de la Vuelta a Polonia se han mostrado conmocionados: "No hay palabras para describir esta tragedia. Bjorg Lambrecht ha fallecido tras un accidente en el circuito de hoy. Nuetsros pensamientos están con su familia, amigos, equipo y todo el conjunto de la comunidad ciclista."

