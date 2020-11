Muere Ray Clemence, mito del Liverpool

Ray Clemence, mítico portero del Liverpool, ha fallecido a los 72 años. Exjugador también del Tottenham, fue uno de los pilares de la época dorada de los 'reds', con los que conquistó tres Copas de Europa y cinco Ligas.

Bill Shankly lo fichó cuando solo tenía 18 años para el Liverpool, con el que logró 18 títulos entre 1967 y 1981. Posteriormente conquistó tres más con los Spurs antes de retirarse en 1988.

We’re deeply saddened by the passing of one of the greatest-ever goalkeepers, Ray Clemence.



The thoughts of everyone at Liverpool Football Club are with Ray’s family and many friends.



Rest in peace, Ray Clemence 1948-2020.