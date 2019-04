El Mundial de SBK reduce la potencia de la Ducati de Bautista

Los responsables del Mundial de Superbikes, apoyados en su propio y original reglamento que les permite modificar las reglas técnicas del juego una vez transcurridos los tres primeros grandes premios (y en determinados periodos de la competición), ha restado 250 vueltas al motor de la Ducati Panigale V4 de los pilotos oficiales de la firma italiana de Borgo Panigale tratando, tal vez, aunque nadie cree que esa decisión produzca mayores cambios en la pista, de reducir el tremendo dominio del español Álvaro Bautista, que ha ganado todas las carreras que se han disputado hasta el momento.

El 9 de 9 (tres victorias completadas en Australia, Tailandia y Aragón) del piloto de Talavera de la Reina han disparado las alarmas y, como ya ocurriera en años anteriores con el dominio del tetracampeón británico, Jonathan Rea y su Kawasaki, los organizadores tratan de igualar la contienda quitándole 250 vueltas al poderoso motor de la Ducati, que pasará de 16.350 a 16.100 revoluciones por minuto.

MÁS POTENCIA PARA LA HONDA

Insisto, nadie cree que esta pequeña disminución haga que, este mismo fin de semana, en la catedral de Assen (Holanda), cuarto escenario del Mundial de SBK de esta temporada, vayan a cambiar mucho las cosas. La medida no solo afecta a Bautista, también a los otros tres pilotos oficiales Chaz Davies, Michael Rinaldi y Eugene Laverty. La misma Comisión Técnica de SBK ha aumentado en 500 vueltas el motor de la Honda, que pasará de 14.550 a 15.050.

No estoy preocupado, entre otras razones porque esas cosas, esas decisiones, no me afectan en mi preparación y, además, yo nada puedo hacer. Sé que Ducati me seguirá ofreciendo una moto altamente competitiva para intentar seguir ganando, ha señalado el propio Bautista. La moto es muy joven y no todo es potencia, hay muchos puntos donde podemos y debemos mejorar, incluso yo, en mi pilotaje, insistió el de Talavera de la Reina.

En el otro lado de la parrilla, Rea, que ha quedado en cada carrera casi siempre inmediatamente detrás de Bati y es segundo en el Mundial con 39 puntos menos que el español (186 frente a 147), no cree que de pronto, vayamos a encontrar 10 segundos por vuelta de beneficio. Insisto, este año creo que debemos empezar a olvidarnos de ganar carreras, la Ducati y Bautista, por supuesto, son muy fuertes.

Si algo queda claro con la tremenda actuación que está teniendo Bautista en este arranque de Mundial de SBK es que los pilotos punteros de MotoGP (y Bati lo era, pese a quedarse sin moto este año en el campeonato grande) son muy, muy, superiores a los profesionales que hay en la parrilla de Superbikes, la segunda división del motociclismo y es, más que probable, que ni siquiera esta reducción, muy pequeña, en la potencia de la Panigale V4, la primera MotoGP de calle, como la definen muchos.