Musto se va cedido al Internacional de Porto Alegre

De esta manera dio oficialidad el Huesca a lo que era un secreto a voces. «Damián Musto jugará en el Sport Club Internacional. La Sociedad Deportiva Huesca y el club brasileño han firmado un acuerdo de cesión, que incluye una opción de compra y que se extiende hasta el 31 de diciembre de 2020». Así se pone fin, por el momento, a la etapa del centrocampista argentino en el Huesca, adonde llegó como uno de los importantes refuerzos para la primera y de momento única campaña en la élite del equipo azulgrana.

Musto no respondió a las expectativas que levantó su fichaje y ahora el club oscense le ha buscado una salida con el objetivo de liberar el dinero de su ficha para usarlo en el mercado de invierno, que se abre próximamente. El argentino, que actualmente tiene 32 años, disputó la campaña pasada 24 partidos, de ellos 20 como titular. Su figura, la de un clásico centrocampista de contención argentino, no logró sobresalir, especialmente por su lentitud de movimientos y su escaso manejo del balón. Su protagonismo en el equipo fue decreciente, sobre todo después de la llegada de los refuerzos del mercado invernal, que sin embargo no fueron suficientes para que el Huesca lograra la salvación.

Además, a Damián Musto y al conjunto altoaragonés se le acumularon los problemas. Durante toda esta temporada, ya con el Huesca en Segunda de nuevo, el argentino ha estado sin poder jugar sancionado por un doping notificado el 16 de enero del 2017 debido al consumo de un diurético durante el partido entre Rosario Central y Talleres de Córdoba. Un año después de aquel encuentro, el Tribunal de Disciplina sancionó al mediocampista central con siete meses de suspensión, que ha acabado de cumplir durante este año en Huesca.

Musto se va como se fueron muchos de los otros supuestos refuerzos del Huesca en Primera División. Gürler, Longo, Rubén Semedo... un largo etcétera de futbolistas que no dieron la talla en el debut en la élite de los aragoneses.