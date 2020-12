De la nada a la esperanza

Diez minutos. De puro corazón, de rasmia, de no reblar, de gallardía, de narices. Diez minutos tras los cambios, los propios y los ajenos. Diez minutos con la entrada de Seoane y Sergio Gómez y la salida de Iago Aspas. Diez minutos para ir a por el partido, para dejar de tocarla para nada y tirar para adelante con bravura, con todo, con todo perdido, también. A esos diez minutos finales se puede agarrar el Huesca y sus aficionados para seguir creyendo en un futuro mejor en el 2021. En esas inexistentes tertulias de barra del bar se hablaría hoy antes de las uvas de que si llega a entrar ese palo de Seoane o ese tiro directo de Gómez, que Rubén paró sobre la línea... Qué fastidio.

Pero no, se perdió en el último del maldito 2020. Otra vez. Se sigue colista. Y se hizo porque en los 80 minutos anteriores se vivió lo de siempre, la misma impotencia e inoperancia de un equipo fundido por dos jugadas de pim, pam, pum del Celta, de un gol y otra asistencia de Iago Aspas, el mejor jugador de esta Liga. En una lección de cómo jugar bonito pero efectivo, como en esos pasatiempos de diario viejo de domingo, Eduardo Coudet le mostró las siete diferencias de un mismo planteamiento de fútbol, pero uno efectivo y otro efectista. De que la presión adelantada sirve parar robar y no para cansarse, de que es posible tirar un balón al hueco y no al pie, de que la velocidad de la pelota tiene que ir acompañada de la velocidad de piernas, que un fallo se convierte en gol en tres toques, que la posesión debe ser vertical, para atacar, y no horizontal para almacenar.

Porque el Celta dominó al Huesca haciendo casi lo mismo pero tan diferente, defendiendo arriba, queriendo dominar con la pelota. Nadie especuló ni se vino atrás. Pero en su interpretación hay un abismo, cifrado en catorce puntos entre un mundo de fútbol práctico y otro gaseoso, distancia infinita entre la victoria y lo poquito. Como ese cuadro de Dorian Gray donde el reflejo envejece mientras la obra sigue preciosa. Porque el Huesca volvió a ser el Huesca que sigue releyendo un guión de una película que siempre termina con el villano destruyendo el mundo y ligándose a su chica. Al menos los primeros 80 minutos. Un Huesca que clama cambios por una insistencia y una paciencia, la misma que destila su entrenador, aplaudible, pero clamorosamente insuficiente. Y el domingo llega el Barça. Y Messi.



LOS CAMBIOS / Los dos goles del Celta fueron una muestra enorme de este cielo e infierno. Fallo en la salida del balón de Siovas que deja una patata caliente a Borja, Denis se la roba y profundiza sin dudar sobre Aspas. La defensa del Huesca está abierta y no reacciona a tiempo. Pase a Nolito y 1-0. El segundo vino de un saque en largo del portero, pérdida de la pugna aérea, dos toques de trueno para que Aspas encare con algo de suerte ante la fallida anticipación de Pulido y no falle en el emparejamiento mortal con Álvaro. Es muy bueno.

Tan hecho lo veía Coudet que sacó a su Príncipe. Y a Suárez. Y casi la fastidia. Míchel, en la tumba, sacó todo, se quedó con tres defensas y tocó a arrebato. Seoane se impuso los galones. Una jugada en la que buscó él mismo su espacio terminó en el aviso de un palo que despertó al Huesca en su ánimo tan malherido siempre.

Sergio Gómez aprovechó su oportunidad. El badalonés asistió a Seoane para que este marcara y puso una falta lateral que parecía un centro sobre la línea de gol. Rubén paró esa y otra doble anterior a Seoane y Okazaki en el 74, ya con Rafa Mir en el campo. El murciano debe ser titular sí o sí.

¿Con qué Huesca nos quedamos? ¿Y Míchel? ¿Y sus jugadores? El de los 80 minutos de nada o el de los 10 finales de corazón. Es evidente que con el segundo, más racial, más impetuoso, con espíritu, menos táctico, liberado, valiente y estirado, menos preciosista, pero más aventurero. Porque recuerden el lema de este club. Siempre fieles sin reblar. Pues eso.

Ficha técnica:

Celta: Rubén Blanco; Hugo Mallo, Araujo, Murillo, Olaza (Aidoo, min.89); Tapia (Fontán, min.82); Brais Méndez, Denis Suárez (Okay, min.72), Nolito (Baeza, min.82); Aspas (Brais Méndez, min.72) y Santi Mina.

SD Huesca: Álvaro Fernández; Pedro López (Juan Carlos, min.81), Pulido, Siovas, Javi Galán; Pedro Mosquera, Mikel Rico (Seoane, min.67) y Borja García (Rafa Mir, min.55); Ferreiro, Ontiveros (Sergio Gómez, min.67) y Okazaki.

Goles: 1-0 Nolito, min.32; 2-0 Iago Aspas, min.60; 2-1 Seoane, min.83

Árbitro: Munuera Montero (comité andaluz). Amonestó a Denis Suárez (min.36) y Hugo Mallo (min. 95) por parte del Celta.

Incidencias: Partido de la decimosexta jornada de Liga jugado en el estadio municipal de Balaídos.