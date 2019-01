La nadadora de los récords

Batir cuatro récords no es un acontecimiento que suceda todas las semanas. La zaragozana María Delgado consiguió este fin de semana en el VII Trofeo Ciudad de Pozuelo rebajar dos récords del mundo y dos récords de España en la categoría S12. La primera alegría para esta nadadora, que representa al Stadium Casablanca, llegó el sábado tarde al conseguir una marca de 2.38.22 en 200 metros espalda superando la marca anterior de la española Ana García-Arcicollar. Sin embargo, esta no fue la única buena noticia para María, que no se conformó y luchó al máximo para poder dejar otra excelente marca. «Sabía que tenía posibilidades y que podía hacerlo porque estaba entrenando muy bien y salí a la piscina con ganas de obtener el récord», declaró María Delgado sobre la dificultad de rebajar dos récords.

En la tarde del domingo volvió a conseguir una marca de 32.6 en 50 metros espalda superando al anterior registro de 33.43 ostentado por la medallista de oro paralímpica, Hannah Rusell. Además cayeron dos récords nacionales más en 50 metros mariposa y 50 metros libres con 30.9 y 29.1 respectivamente. María mantuvo un entrenamiento duro para la consecución de estos desafíos. «Normalmente, completo un total de nueve sesiones de dos horas y media a la semana divididas de lunes a sábado, tres días hago doble sesión por la mañana». «Intenté dar mi máximo y así fue. Estoy muy contenta por el resultado ya que indica que estamos haciendo las cosas muy bien de cara al Campeonato del Mundo», admitió Delgado sobre su brillante actuación.

Una prueba mundial que todavía no tiene sede ni fecha de celebración después de que el Comité Paralímpico Internacional anunciase este fin de semana que Malasia no sería el organizador de la prueba por no garantizar la seguridad de los atletas israelíes. «Mi objetivo a corto plazo es el Campeonato de España de Invierno en Madrid donde debo conseguir las mínimas para poder participar en el Campeonato del Mundo y después solo me centraría en poder estar en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020», recalcó la nadadora que ya consiguió una medalla de bronce en los Juegos Paralímpicos de Río de Janeiro 2016.

La zaragozana comenzó a nadar gracias a unos cursos ofrecidos por la ONCE antes de que el seleccionador nacional le «insistiera en entrenar más» y con solamente quince años consiguió la mínima marca para participar en un Campeonato del Mundo. María tiene como referente a Teresa Perales con la que admite «ser más que una amiga». «Sus consejos me han ayudado a adaptarme al ambiente de la selección. Solo tengo palabras buenas para describirla, es una gran persona», concluyó.