Nadal y Djokovic abren el pulso por el número 1 con dos victorias en París

Después de 52 días alejado del circuito desde que Rafael Nadal ganó el Abierto de Estados Unidos, el tenista mallorquín ha reaparecido en el Masters 1.000 de París-Bercy con una victoria ante el francés Adrian Mannarino por 7-5 y 6-4.

Pase lo que pase en París, Nadal se colocará provisionalmente como nuevo número 1 mundial el próximo lunes, aunque si ganara el torneo había dado un paso casi definitivo ya que su rival directo, Novak Djokovic que defiende 1.600 puntos de sus finales en Bercy y Londres del año pasado.

El tenista serbio, aún número 1 mundial, ha tenido problemas para deshacerse en su debut por 7-6 (7-3) y 6-4 del joven francés de 20 años, Corentin Moutet (97 mundial), que sustituyó a última hora a su compatriota Richard Gasquet, lesionado.

Tampoco ha sido fácil el partido para Nadal. El número dos mundial ha necesitado 57 minutos y cuatro ‘break points’ para romper el servicio de Mannarino y apuntarse la manga. El tenista francés ha aguantado el tipo gracias a un servicio impecable (9 ‘aces’ y 74% de puntos con el primer saque) hasta que en el duodécimo juego no ha podido salvar un 0-40. En la segunda manga se ha mantenido la igualdad en el marcador hasta que Nadal ha logrado romper de nuevo el saque de Mannarino y apuntarse el triunfo.

Decepción de Bautista

Junto a Nadal debutaba también en el torneo Roberto Bautista que ha caído ante el australiano de origen español, Alex DeMiñaur por 7-6 y 7-6. El tenista castellonense ha perdido así las opciones directas de entrar por primera vez en su carrera en la Copa Masters, aunque puede acudir, igualmente, como suplente por si hay alguna baja.

Bautista está noveno tras el italiano Matteo Berretini que opta a una de las dos plazas directas que quedan y por las que luchan el francés Gael Monfils y el suizo Stan Wawrinka, próximo rival hoy de Nadal, y también De Miñaur, aunque los dos últimos necesitarían ganar el título en París para conseguirlo.

Junto a Bautista también han perdido sus opciones de ir a Londres el belga David Goffin, el italiano Fabio Fognini y el argentino Diego Schwartzman, también eliminados en París.

Medvedev, eliminado

A la baja de Roger Federer que optó por no jugar par preparar la Copa Masters que comienza el 10 de noviembre en el O2 Arena de Londres, se han sumado en su debut en el Masters 1.000 de Paris-Bercy las eliminaciones de los rusos Daniil Medvedev, número 4 mundial y Karen Khachanov, defensor del título.

Medvedev que llegaba al torneo como uno de los grandes ‘outsiders’ tras haber disputado las seis últimas finales del circuito con victoria en el Masters 1.000 de Shanghái, San Petesburgo y Cincinnati fue eliminado por el francés Jeremy Chardy (4-6, 6-2 y 6-4), mientras que Khachanov cayó ante el alemán Jan Lennard Struf (7-6, 3-6, 7-5).

Medvedev se tomó la derrota como una lección para el futuro. “No puedo jugar 35 torneos al año. Esta derrota me servirá para no volver a cometer errores y preservar mi físico”, valoró el tenista ruso que la próxima semana jugará “mas descansado” la Copa Masters y después la Copa Davis donde Rusia debutará ante España el 19 de noviembre.

Medvedev, eliminado

A la baja de Roger Federer que optó por no jugar par preparar la Copa Masters que comienza el 10 de noviembre en el O2 Arena de Londres, se han sumado en su debut en el Masters 1.000 de Paris-Bercy las eliminaciones de los rusos Daniil Medvedev, número 4 mundial y Karen Khachanov, defensor del título.

Medvedev que llegaba al torneo como uno de los grandes outsiders tras haber disputado las seis últimas finales del circuito con victoria en el Masters 1.000 de Shanghái, San Petesburgo y Cincinnati fue eliminado por el francés Jeremy Chardy (4-6, 6-2 y 6-4), mientras que Khachanov cayó ante el alemán Jan Lennard Struf (7-6, 3-6, 7-5).

Medvedev se tomó la derrota como una lección para el futuro. No puedo jugar 35 torneos al año. Esta derrota me servirá para no volver a cometer errores y preservar mi físico, valoró el tenista ruso que la próxima semana jugará mas descansado la Copa Masters y después la Copa Davis donde Rusia debutará ante España el 19 de noviembre.