Nadal empieza el Masters con una dura derrota ante Zverev

Mal comienzo para Rafael Nadal en la Copa Masters. Y no fue por el problema de abdominales que le obligó a retirarse del Masters 1.000 de París-Bercy. El problema fue otro. Se llamaba Alexander Zverev. El alemán, vigente campeón de las Nitto Finals ATP, le borró de la pista azul del O2 Arena de Londres infringiéndole una dura derrota por 6-2 y 6-4.

El mallorquín empezó mal su andadura en el torneo en el que se juega el número 1 mundial con Novak Djokovic pero donde su gran objetivo es ganar el único gran título que falta en su palmarés. No le salió nada al tenista de Manacor anoche.

El primer set fue visto y no visto. En 35 minutos Zverev decantó la balanza de su lado gracias a su poderoso servicio, con 6 'aces', 89% de primeros servicios ganados y saques a más de 230 km/h, ante los que Nadal se veía impotente de contrarrestar y que le obligaban a forzar su saque.

Nadal aguantó de salida hasta el 2-2 pero a partir de ese momento no encontró la fórmula para contrarrestar los cañonazos de su rival que, tras hacer el break a los 17 minutos (4-2) ya no cedió ningún juego más.

El rey emérito, en la grada

El segundo no empezó mejor. Zverev rompió otra vez el saque de Nadal . Grito de euforia del alemán y gesto de preocupación de Nadal hacia su palco en el que ayer tenía como invitado en el palco al rey emérito Juan Carlos. Zverev no había ganado nunca antes a Nadal en los cinco enfrentamientos anteriores. Ayer puso fin a esa racha. El alemán fue un bombardero que con su saque rompía la línea de flotación Nadal sin contemplaciones una y otra vez. De sus 28 golpes ganadores 12 fueron 'aces'.

"Sabíamos que el inicio iba a ser difícil. Hoy Zverev jugó bien y yo mal. Que no me haya dolido el abdominal es lo único positivo. Podría buscar razones y excusas, pero hoy no he sido competitivo. Debo mejorar mucho en dos días", ha admitido Nadal qu catalogó el segundo set como "catastrófico".

El tenista mallorquín confía en tener una segunda oportunidad este miércoles en el que se enfrentará ante el ruso Daniil Medvedev. Un nueva derrota sería casi definitivo en sus aspiraciones. De momento Le ha costado ceder 200 puntos en su pulso con Novak Djokovic por el número 1 mundial, ahora a 440 puntos. "Este es el único torneo en el que te puedes permitir un fallo. Me quedo mal, es lógico. No me ha gustado como he perdido", recalcó decepcionado.

Derrota de Medvedev

En el otro partido del grupo Stefanos Tsitsipas se impuso por primera vez a Daniil Medvedev, en un duelo de debutantes en el torneo. El tenista griego, de 21 años y sexto mundial, puso fin a una racha de seis victorias del ruso y le derrotó por 7-6 (7-5) y 6-4. Es una victoria que ansiaba desde hace mucho tiempo, y es genial que haya llegado en este momento", dijo Tsitsipas que no tiene una buena relación con un rival al que en el pasado Masters 1.000 de Miami llegó a llamar basura rusa por su comportamiento en la pista.

Medvedev llegaba a Londres después de una racha de tres títulos, seis finales consecutivas y 21 victorias en 24 partidos . El tenista ruso, finalista del Abierto de Estados Unidos ante Nadal, admitió que el descanso que se había tomado ha cortado su gran progresión. No se pueden jugar 40 torneos al año, valoró tras la derrota.

Hoy jugarán Roger Federer ante Matteo Berretini (15.00 horas) y Novak Djokovic ante Dominic Thiem (21.00, horas).