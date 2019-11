Nadal: "Espero llegar lo mejor preparado para jugar la Copa Davis"

Apenas un par de días después de ser eliminado de la Copa Masters en Londres, Rafael Nadal se ha incorporado al equipo español de la nueva Copa Davis . El número 1 mundial que llegó el sábado a Madrid ha realizado este domingo el primer entrenamiento a las órdenes del capitán, Sergi Bruguera. "Vengo con la ilusión de ayudar al equipo para que las cosas salgan de la mejor manera posible. Estoy contento de estar aquí para convivir y reencontrarme con los compañeros", ha valorado.

Nadal se ha mostrado prudente sobre el nuevo formato de la competición que él ha ganado en cuatro ocasiones. "Lo cierto es que el formato antiguo tenía cosas buenas y alguna de mala que hacía que los mejores jugadores del mundo no pudieran jugar habitualmente y era necesario el cambio. Y aquí está. Ahora hay que confiar que sea un éxito pero todavía no lo he jugado así que esperaré a acabar el torneo para valorarlo mejor", explicó el líder del equipo español a Europa Press, el día de su llegada a Madrid.

Bajas de Medvedev y Cilic

Después de su actuación en la Copa Masters en la que volvió a quedar fuera de las rondas finales, en la fase de grupos, pero ganando dos partidos (a Daniil Medvedev y a Stefanos Tsitsipas) , Nadal tiene buenas sensaciones para afrontar la primera eliminatoria que España jugará este próximo martes ante Rusia. De entrada no deberá enfrentarse a Medvedev que a última hora ha renunciado a jugar el torneo. Una baja importante para el equipo ruso como la de Marin Cilic por Croacia, los dos equipos rivales del grupo B de España.

"Estoy aquí para jugar a tenis y espero llegar lo mejor preparado posible para jugar la Copa Davis". El número 1 destacó las diferencias que encontrará en una pista que, si bien es la isma que las del O2 Arena y se jugará con las mismas bolas, la diferencia es altura de Madrid (600 metros) que obliga a cambiar la forma de jugar. "Es una superficie complicada para todos. Vamos a ver que pasa. Mi preparación será corta, pero espero que suficiente".

Nadal ya ha jugado en Madrid en la Copa Davis. En el 2008 ante Estados Unidos en la plaza de toros de Las Ventas y en el 2013 en la Caja Mágica ante Ucrania, aunque las dos ocasiones sobre tierra.