Nadal se estrella ante Thiem en el Abierto de Australia

Rafael Nadal se quedó sin la opción de conquistar el 20 Grand Slam de su carrera. El austriaco Dominic Thiem le ha eliminado en los cuartos de final del Abierto de Australia tras una batalla al límite, decidida por pequeños detalles en tres 'tie breaks', tras 4 horas y 10 minutos en la que el número 1 mundial ha caído por 7-6 (7-3), 7-6 (7-4), 4-6 y 7-6 (8-6).

"Lo he intentado hasta el final. He estado a dos puntos de ir al quinto set. Se ha decidido por pequeños detalles, aunque no por suerte. Eso sería injusto analizarlo así. Lo he dado todo pero hoy no ha sido suficiente", ha admitido tras la derrota Nadal.

De los 13 duelos anteriores entre Nadal y Thiem (9-4), solo una vez se habían enfrentado antes en pista dura. Fue también en cuartos, pero en el Abierto de Estados Unidos (2018) y el número1 se llevó la victoria en el quinto set en el ‘tie break’.

Esta vez, en Melbourne, el primer ‘tie break’ ha caído del lado del austriaco. Thiem se lo ha apuntado después de recuperar un ‘break’ en contra (3-5) para ganar cuatro juegos seguidos en una batalla de 68 minutos en la que los dos tenistas intentaban desbordar al rival con su fuerza de golpes y resistencia. Una potencia superior de Thiem, capaz de pegar su derecha a 157 km/h y a 146 km/h el revés, que acabó decantando la balanza de su lado con 42 puntos 20 golpes ganadores (36 y16, Nadal).

TENSIÓN Y EMOCIÓN

La igualdad ha seguido en la segunda manga. De nuevo Nadal ha roto primero (3-2) y de nuevo Thiem ha recuperado el ‘break’ (4-4) para forzar un segundo ‘tie break’ y otra vez el austriaco se lo ha apuntado (7-4) en un ‘thriller’ que ha mantenido la tensión en la Rod Laver Arena y en los palcos de los dos jugadores.

Nadal se ha quejado al supervisor del torneo de la presión que le ponía la juez de silla para que sacara rápido. “No te gusta el tenis”, le ha dicho cuando le ha dado el primer aviso, en el juego que le ha costado perder el servicio.

Thiem ha pagado el esfuerzo de los dos primeros sets. A pesar de aguantar la igualdad hasta el 4-4, el austriaco, más impreciso (12 errores no forzados y solo 11 ganadores), ha acabado cediendo su servicio y el set. Nadal lo celebraba eufórico y la Rod Laver Arena explotaba. ¿Habría remontada? ¿El tenista de los milagros volvería a hacer posible lo imposible?

AL LÍMITE

Y lo pudo conseguir. Luchó como siempre hasta el último punto, se dejó la piel en cada carrera. Thiem le rompió el saque primero (2-1) y se colocó con un 5-3 que parecía definitvo. Nadal igualó el marcador. El austriaco se precipitó por ansiedad y el número 1 forzó otro ‘tie break’, el tercero. Y como en los otros dos la tensión fue máxima.

Thiem ha tenido los dos primeros ‘match balls’ con 6-4 y saque pero ha fallado una derecha con la pista abierta. Nadal ha igualado a 6-6 pero un ‘passingh’ de revés cruzado que tocó la cinta y una derecha a la red de Nadal han puesto fin a las ilusiones de Nadal y han hecho llorar a Thiem de emoción por la mejor victoria de su vida, seguro.

ZVEREV, PRÓXIMO RIVAL

En la semifinal le espera este viernes (09.30 horas, Eurosport), Alexander Zverev que, por primera vez en su carrera, que ha derrotado a Stan Wawrinka por 1-6, 6-3, 6-4 y 6-2. El alemán, de 22 años y 7 mundial, ha saltado en Melbourne un muro que no había conseguido antes.

“Voy al hotel, me tomaré un refresco bien frío y veré las seis horas de partido entre ellos”, ha bromeado antes de conocer que su próximo rival sería Thiem con quien ha perdido en seis veces en ocho enfrentamientos anteriores.

Antes, este jueves (09.30 horas, Eurosport), Novak Djokovic y Roger Federer buscarán el pase a la final del torneo. El suizo sabiendo que Nadal, de momento, no igualará sus 20 Grand Slams y el serbio, conociendo que si gana el partido, de momento, recuperará el número 1 mundial.