Nadal sigue su paso triunfal en París

Efectivo y contundente. Rafael Nadal estará hoy en las semifinales del Masters 1.000 Paris-Bercy tras imponerse al francés Jo Wilfried Tsonga por 7-6 (7-4) y 6-1. El tenista mallorquín sigue su pulso con Novak Djokovic por el número 1 mundial que también ha superado, con más facilidad de la esperada, su partido de cuartos de final ante el griego Stefanos Tsitsipas al que ha derrotado por 6-1 y 6-2.

No ha sido fácil para Nadal apuntarse el primer set. Tsonga, apoyado en su saque (6 aces y 95% de primeros servicios) ha aguantado al mallorquín hasta forzar el tie break. El todavía número 2 mundial ha mantenido un pulso de fuerza sobre la pista (18 golpes ganadores y 6 aces) para mantener el tipo y decidir en el juego decisivo.

Tsonga, entrenado por Sergi Bruguera, capitán de Nadal en la próxima Copa Davis, ha planteado un partido agresivo y valiente, sabedor que esa era la única forma de intentar sorprender al tenista mallorquín. Pero Nadal ha sido un muro infranqueable. Rápido de piernas, duro de golpes e intenso ha impuesto un ritmo imposible de seguir.

Y en la segunda manga Nadal ha puesto la directa para adelantarse 3-0 ante un Tsonga que ha perdido la convicción de dar la sorpresa ante su público. Nadal no le ha dado más opciones y ya solo le ha dejado ganar un juego en el segundo set que decidido en apenas media hora. Nadal se enfrentará este sábado (16.30 horas, Movistar) al canadiense Denis Shapovalov que se ha impuesto al francés Gael Monfils por 6-2 y 6-2.

La revancha de Djokovic

Djokovic ha alcanzado las semifinales con contundencia. En apenas 58 minutos ha derrotado a Stefanos Tsitsipas por 6-1 y 6-2 con una exhibición de juego que no había mostrado en los dos anteriores partidos, especialmente en su debut, que jugó bajo los efectos de un molesto virus del que este viernes ha parecido totalmente recuperado.

El aún número 1 mundial no ha dado opción a un rival que hace unas semanas le eliminó del Masters 1.000 de Shanghái. Djokovic tenía ganas de tomarse la revancha y se ha mostrado intratable sobre la verde pista de Bercy. Con 18 golpes ganadores, 5 aces, sin deder un solo punto de break y solo 6 errores no forzados, Djokovic no ha dejado respirar ni un momento a Tsitsipas.

El pulso por el n. 1

Djokovic mantiene con su 51 victoria de la temporada el pulso por el número 1 mundial que hasta el próximo lunes ha mantenido durante 52 semanas desde que lo recuperó en 5 de noviembre del 2018. El tenista serbio está a 1.280 puntos detrás de Nadal en una carrera que debería decidirse en la Copa Masters que comienza el 10 de noviembre en el O2 Arena de Londres.

Djokovic se enfrentará este sábado en la primera semifinal a Grigor Dimitrov que se ha impuesto al chileno Cristian Garín por 6-2 y 7-5. El tenista búlgaro, excampeón del Masters en el 2017, que llevaba una mala temporada y ocupa el puesto 42 mundial, se ha reencontrado en París con su mejor juego. Djokovic domina en sus enfrentamientos con Dimitrov por 8-1.