Nadal suma 800 semanas sin salir del 'top 10'

Rafael Nadal es desde este lunes el tenista que más semanas ha estado sin salir del 'top 10' desde que ingresó el 25 de abril de 2005 con 18 años 18 años, justo antes de ganar el primero de sus 13 títulos de Roland Garros.

En este largo periodo de 15 años, Nadal ha estado un total de 209 semanas como número 1 mundial y otras 361 en la segunda plaza que actualmente ocupa tras Novak Djokovic.

Nadal es el jugador de la historia que más tiempo ha permanecido en el 'top 10' sin dejarlo, por delante de Jimmy Connors (789 semanas), Roger Federer (734), Ivan Lendl (619) y Pete Sampras (565). De esas 800 semanas entre los 10 mejores del mundo, Nadal ha estado 570 dentro del 'top 2'. Un récord aún más complicado.

