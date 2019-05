Nadal tumba a Djokovic y conquista su primer título del año en Roma

Frente al número uno Novak Djokovic, y en uno de sus escenarios talismanes, el Foro Itálico, Rafa Nadal acabó con su racha negra y conquistó el primer título de la temporada con una poderosa exhibición que le llevó a imponerse en tres sets (6-0, 4-6 y 6-1) en 2 horas y 25 minutos. Es el noveno título en Roma del número dos mundial.

Recuperó el tenista balear su imagen más competitiva justo en el mejor momento, cuando en el horizonte se vislumbra ya Roland Garros, y confirmó que, en buenas condiciones físicas, sigue siendo el gran rey de la tierra. Después de quedarse a un paso en Montecarlo, Barcelona y Madrid, donde cayó en semifinales aún limitado físicamente por las lesiones, Nadal dio el paso adelante que perseguía en las últimas semanas y prevaleció frente al rival que le cerró el paso en la final del Open de Australia este año y, de paso, rompió el equilibrio que existía entre ambos en los Masters 1000. El mallorquín suma ahora 34, uno más que Djokovic.

"Para mí más importante que ganar, es recuperar las buena sensaciones y sentirme físicamente bien. Después puedes ganar o no, pero lo importante es darse oportunidades, aunque lógicamente los partidos contra Djokovic siempre son especiales y ahora lo disfrutaré", aseguró el número dos mundial.

The 👑 of clay is back in business...



That's 34 #ATPMasters1000 🏆 for Rafa Nadal 👏



🎥 @TennisTV #ibi19 pic.twitter.com/c2m0dnOAcp