Nadal vuelve al número 1 y confía defenderlo en el Masters

Justo un año después de ceder el número 1 mundial al no poder jugar el Masters 1.000 de París y tampoco la Copa Masters del 2018, este lunes Rafael Nadal ha recuperado el puesto superando a Novak Djokovic que se lo arrebató en París hace un año. Es la octava vez que el tenista mallorquín lidera la clasificación mundial desde que lo logró por primera vez el 1 de agosto del 2008, tras ganar su primer Wimbledon.

El nuevo número 1 mantendrá esa posición al menos durante dos semanas hasta que finalice la Copa Masters que comienza el 10 de noviembre en el O2 Arena de Londres y donde este martes Nadal decidirá si participa, según sean los resultados de la resonancia magnética a la que este lunes se ha sometido en Palma para conocer el alcance de su lesión de abdominales que le obligó a retirarse sin jugar las semifinales del Masters 1.000 de París-Bercy.

"Prefiero ser el No. 1 que el No. 2 y el No. 2 que el No. 3. Y acabar el No. 1 del mundo el año es algo especial, me encantaría que ocurriese", reconoció Nadal en declaraciones a la web del ATP Tour.

UN TÍTULO QUE FALTA

"Mi prioridad es organizar mi calendario para jugar el máximo posible. Si con ese calendario al final de la temporada soy el número uno, estaré muy contento. Pero no intentaré hacer cosas especiales para ser número uno", destacó el tenista manacorense que tiene como prioridad poder disputar la Copa Masters y optar al único gran título que falta en su palmarés en el que destacan 19 Grand Slams, 4 Copa Davis y una medalla de oro olímpica (Pekín 2008).

Nadal, que aventaja en 640 puntos a Djokovic, se asegura ser número uno durante un total de 198 semanas, a sólo dos de ser el sexto jugador de la historia en alcanzar la barrera de las 200 en una lista en la que Nadal tiene por delante a Roger Federer con 310 semanas, seguido de Pete Sampras (286), Nova Djokovic (275), Ivan Lendl (270) y Jimmy Connors (268). El tenista mallorquín ha conseguido acabar el año como número 1 en cuatro ocasiones anteriormente (2017, 2013, 2010 y 2008, anteriormente.

Nadal ha conseguido en el 2019 un récord de 51 victorias y seis derrotas, cuatro títulos, entre ellos el duodécimo en Roland Garros (ante el austríaco Dominic Thiem), su cuarto US Open (ante el ruso Daniil Medvedev), su noveno Masters 1.000 de Roma (ante el serbio Novak Djokovic) y su Masters 1.000 número 35 en Montreal (ante Medvedev).