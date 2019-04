Nadie tose a Álvaro Bautista

Tres citas y nueve victorias para Álvaro Bautista (Ducati) en su primera temporada en Superbikes, nadie le tose con victorias de principio a fin y con ventajas importantes en la línea de meta. Tras Bautista y a casi siete segundos volvió a aparecer el vigente campeón, el británico Jonathan Rea (Kawasaki), con su compatriota Chaz Davies (Ducati) en la tercera plaza. En la carrera esprint también dominó Bautista, desde el banderazo de salida hasta la línea de meta, con Rea, que parece abonado a ser su eterno escudero, y Alex Lowes (Yamaha), por detrás.

En la carrera 2, el piloto de Talavera sumó su novena victoria consecutiva para igualar al campeón del mundo de Superbikes del 2003, Neil Hodgson. Bautista volvió a aprovechar la pole para poner tierra de por medio y llegar a meta con otra gran ventaja, así es que la carrera se desarrolló a sus espaldas. Tras algunos problemas Rea volvió a repetir como segundo y esta vez fue Davies el que subió la otra Ducati al cajón de vencedores. El británico Leon Haslam (Kawasaki) entró cuarto y ya más atrás el británico Alex Lowes (Yamaha) se impuso en la lucha por el quinto puesto al irlandés Eugene Laverty (Ducati) y al español Jordi Torres (Kawasaki).

«¡Ha sido un fin de semana muy especial para mí, ganando las tres carreras frente a mis fans! He disfrutado mucho el fin de semana, que ha sido especial para mí aquí en España. Ahora vamos a Assen, una pista que es diferente de esta y donde el clima cambia tan rápido. También será mi primera vez con la nueva moto, pero vamos muy confiados y no puedo esperar a estar sobre la moto nuevamente», señaló un eufórico Bautista.

Por su parte, Jonathan Rea lamentó estar tan cerca del español. «Hoy (por ayer) pasar por el segundo puesto ha sido un poco más difícil. Hubo diferentes corredores con un gran ritmo e incluso mi compañero Leon también estuvo en la pelea. Fue una buena batalla. Desafortunadamente, también hemos estado muy lejos de Álvaro. Así que nuestro objetivo cambia un poco. Tenemos que olvidarnos un poco de ganar carreras y concentrarnos para tratar de cerrar esa brecha. Ahora vamos a Assen, que es una pista en la que realmente disfruto de las carreras. ¡Eso espero!», señaló el británico.

Además, el Campeonato del Mundo de Supersport de FIM vio una emocionante carrera con una primera parte casi de concentración y la ya tradicional batalla de choques en la parte final de la carrera. Finalmente, fue Randy Krummenacher (Bardahl Evan Bros) quien se llevó la victoria para ampliar su ventaja en el campeonato en el liderato de la carrera por el título WorldSSP. Partiendo desde la pole, el austriaco Thomas Gradinger, de 22 años, no pudo defender su posición y la perdió ya en la primera curva. Krummenacher tampoco tuvo un buen inicio, pero se llevó el gato al agua.

CAÍDA DE CARRASCO / El español Manuel González (Kawasaki) se impuso en Motorland Aragón en la primera carrera del WorldSSP300, de motociclismo, mientras que su compatriota y defensora del título, Ana Carrasco (Kawasaki), no pudo acabar a causa de una caída. En un final de infarto Manuel González, que arrancó desde la pole, ganó la prueba inaugural por delante del francés Hugo Cancellis (Yamaha), segundo a sólo 58 milésimas, y el holandés Scott Deroue (Kawasaki), tercero a 494. Ana Carrasco salió desde el decimotercer puesto de la parrilla y en su intento por remontar acabó en el suelo para salir sin puntos de su primer peldaño en la lucha por revalidar la corona. «No tengo palabras para expresar lo feliz que soy. Realmente he disfrutado corriendo. La carrera no ha sido fácil y, la última vuelta, especialmente difícil», señaló el ganador, Manuel González.