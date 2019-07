Nerea Langa se cuelga su segundo oro en el Mundial de patinaje

Nerea Langa sigue dejando su huella en los World Roller Games de Barcelona. La aragonesa no pisa el freno en estos Mundiales y ayer sumó un nuevo y brillante título a su palmarés, el segundo en esta última semana. La joven patinadora del club 2mil6, que está representando a la selección española, se adjudicó la medalla de oro de la prueba de 500 metros esprint júnior al superar a la colombiana Valeria Rodríguez López y a la ecuatoriana María Loreto Arias.

Sin ningún día de descanso hasta el momento por culpa del clima, la aragonesa afrontó ayer los 500 metros, prueba que se había suspendido el lunes. Langa se clasificó para la final en una semifinal sufrida en la que tuvo que pelear mucho por la primera plaza tras estar en la segunda posición durante la mayor parte de la carrera.

La dificultad de la semifinal también se plasmó sobre la pista del Front Marítim durante la final. Langa apostó por no arriesgar en la salida y esto le obligó a darle la vuelta a la situación en los últimos metros. Anclada en los primeros metros en la tercera posición, la aragonesa aprovechó su potencia en la penúltima curva para ponerse en cabeza y lograr otro nuevo éxito. «He intentado hacer la salida controlando y eso me ha perjudicado. Después me he jugado todo en la curva de la última vuelta y ha marcado el desarrollo de toda la prueba», explicó Langa a LaLiga Sports después de la final.

LA MÁS PREMIADA // Este Mundial está confirmando a Langa como una de las mayores promesas del patinaje de velocidad. Con este galardón, la zaragozana ya lleva dos medallas de oro (500 metros y 200 metros) y dos de plata (1.000 metros y relevos). «No me esperaba ninguna medalla cuando comencé pero estoy muy contenta», declaró. La patinadora llegaba a los Mundiales tras una discreta actuación en los Juegos de la Juventud. «Sufrí algunas injusticias e intenté recuperarme mentalmente y aquí estoy», apuntó la joven que se está superando a sí misma en cada prueba que compite.

Y es que de las 14 medallas que ha conseguido España por ahora en estos Mundiales, solamente en pruebas de velocidad, los éxitos de la joven patinadora de dieciocho años le han servido para ser la deportista española más galardonada gracias a sus cuatro metales. «Hay mucho nivel y todas estamos muy igualadas. Cada carrera es un espectáculo en el que no se sabe lo que va a ocurrir», apuntó Langa, que admitió la dificultad de colgarse las medallas.

A la aragonesa todavía le quedan dos pruebas, en las que intentará conseguir un nuevo éxito cuando faltan cuatro días para la finalización del Mundial. En el esprint final del campeonato, la aragonesa guardará descanso hoy para afrontar mañana la competición de dar una vuelta a la pista y finalizará su participación con el maratón que se celebrará el domingo.