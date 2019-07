Nerea Langa logra el oro mundial júnior de velocidad

La aragonesa Nerea Langa, de 18 años, sigue acumulando éxitos en su ya extenso palmarés a pesar de su juventud y ayer se proclamó en Barcelona campeona del nundo de patinaje de velocidad júnior en los World Roller Games 2019, que se están celebrando en la ciudad condal.

Por la mañana, la patinadora del club 2mil6 se clasificó para la final con el segundo mejor tiempo y por la tarde, en la prueba decisiva, logró el mejor registro, que fue de 19.070. Sabía que tenía margen de mejora en la gran final y ahí sacó todo su potencial y toda su velocidad para conseguir hacer una vuelta perfecta, lo que le permitió ganar la medalla de oro. El segundo lugar del podio lo ocupó la colombiana Valeria Rodríguez, con un registro de 19.258, y Sheila Alejandra Muñoz (19.261) fue tercera. Hoy podrá aumentar todavía más su exitoso palmarés, ya que disputará la prueba de 500 metros, por lo que tendrá la oportunidad de conseguir otra medalla.

«He intentado no pensar mucho. Esta mañana me había clasificado con el segundo mejor tiempo, pero sabía que podía hacerlo mejor. He intentado no ponerme nerviosa, tener la mente en blanco y salir a tope y disfrutando», aseguró Langa tras conseguir el mejor tiempo. «Es un título de campeona del mundo, todavía no me lo creo, pero estoy muy contenta», agregó.

La patinadora aragonesa, considerada la heredera de Sheila Herrero es, a sus 18 años, una de las grandes promesas y realidades del deporte aragonés. Tiene más de 30 metales a nivel nacional, es campeona de Europa de 300 metros contrarreloj, en los 500 por equipos júnior fue tercera en 200 metros contrarreloj y tiene experiencia en unos Juegos Olímpicos de la Juventud. En agosto afrontará otro reto, el de conseguir un gran resultado en el campeonato de Europa de su categoría que se disputará entre el próximo 28 de agosto y el 1 de septiembre en Pamplona.

El palmarés de Nerea Langa, en constante crecimiento a pesar de su juventud, fue reconocido por EL PERIÓDICO DE ARAGÓN en la primera gala Mujer y Deporte. La patinadora aragonesa recibió una mención especial en la categoría de mejor deportista individual y estuvo nominada junto a Salma Paralluelo, que fue la vencedora final del galardón, y a María Laborda.