Neymar provoca otro altercado tras ser expulsado y vuelve a flirtear con el Barça

Neymar y el defensa portugués Tiago Djalo se enzarzaron en el túnel de vestuarios tras ser expulsados en el tramo final del partido entre el París Saint Germain y el Lille, de la Ligue 1. Neymar quiso elevar la temperatura del enfrentamiento persiguiendo a Djalo, pero fue frenado a tiempo de que el altercado fuera a más.

Neymar and Djalo have a fight in the tunnel during the PSG & Lille football match pic.twitter.com/Xptluo6BzP