Una niña con síndrome de Down no podrá jugar la Copa de España de voley

Laia, una niña con síndrome de Down y que habitualmente juega con el Club Volei Esplugues, no podrá participar en diciembre en la Copa de España infantil de la especialidad, que se disputa en Guadalajara, al no obtener el permiso correspondiente por parte de la Federación Española de Voleibol, que según el entorno del club barcelonés, no le permite la inscripción porque supera en un año la edad de la categoría.

La niña tenía previsto acudir a la ciudad de Castilla y La Mancha durante las fiestas de Navidad. El club Volei Esplugues ha denunciado la situación a través de las redes sociales. Se asegura que el club ha insistido, en virtud de primar más la inclusión de Laia que los resultados deportivos, en disputar el torneo aunque le diesen todos los partidos por perdidos. Ya se ha iniciado una campaña en las redes sociales con las etiquetas #LaiaJuega e #Inclusion, que cuenta con el apoyo, entre otros, de la alcaldesa de Esplugues de Llobregat, Pilar Díaz.

Me consta que su club ha propuesto dar todos los partidos por perdidos, el resultado es lo de menos, ya que el objetivo es favorecer el crecimiento personal y la autoestima, fomentar el trabajo en equipo y por supuesto, divertirse jugando. #Laiajuega #inclusión #deporteinclusivo — Clickultor (@Clickultor) November 4, 2019

Al parecer, y según las mismas fuentes, Laia puede jugar habitualmente los partidos con sus compañeras, al margen de su edad ya que la federación catalana no pone ningún obstáculo al respecto. La notificación impidiendo la participación de Laia se recibió el pasado miércoles. "Huelga decir que el juego de esta niña da muchas ventajas al equipo, pero ninguna se puede contar con puntos o sets", agregan las fuentes que han denunciado esta situación.