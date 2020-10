«No hay miedo. Si existe algún problema se detectará enseguida»

Motorland acogerá este fin de semana el primero de los dos Grandes Premios programados del campeonato del mundo de motociclismo y, seguramente, uno de los más especiales de su historia. ¿Qué sensaciones tiene?

Estamos contentos porque después de una primera mitad de año difícil por el estado de alarma, parecía que no se iban a celebrar grandes eventos, pero se desplazó el calendario a la segunda mitad de año y ahora puedo ver desde mi ventana todo el paddock ya montado. Se reduce todo en lo que a volumen de personas se refiere, pero al final el montaje es casi el mismo.



Pero las circunstancias no lo son. El protocolo es exigente y la amenaza del virus sigue latente. ¿Cómo se protege el circuito de la pandemia?

Cada equipo es una burbuja. Más o menos como en un colegio. Desde el primer campeonato del mundo se está tratando de evitar al máximo el contacto entre diferentes grupos. Por ejemplo, en la sala de prensa no va a haber más de diez personas cuando normalmente hay 400 porque un periodista se puede mover entre la gente y entre pilotos y equipos distintos y eso puede aumentar el riesgo. Se va a hacer PCR a todo el mundo que acceda al circuito como parte de un protocolo que se aplica a rajatabla . No hay VIPs, ni acompañantes y todo es bajo mínimos. Lo importante es sacar adelante el evento y defender la marca Aragón, que , a través de la televisión, llegará a 120 países y a 300 millones de personas para decir al mundo que Aragón está abierto y que seguimos trabajando. La vida sigue.



¿Llegó a pensar que no habría Gran Premio?

Los dos meses y medio de confinamiento estuvieron marcados por el trabajo de teléfono para reorganizar el calendarios de todos los campeonatos. Y, desde el primer momento, Motorland estuvo presente porque es de los mejores circuitos del mundo en cuanto a infraestructura. Y se ha demostrado este año, con la facilidad para organizar pruebas de superbikes, turismos o los dos fines de semana que llegan ahora. Aquí la organización es muy fácil y el circuito ofrece una infraestructura bestial para trabajar. Por eso Motorland ha sido elegido por los promotores y para nosotros, aunque en este caso no se da el impacto económico, lo principal es ese anuncio en televisión y el ahorro del canon, que este año no vamos a tener que pagar como quedó reflejado en la negociación. Vamos a tener a más de 1.500 personas trabajando que dan actividad económica a la comarca y, después de informaciones en las que Aragón aparecía como el lugar con más contagios en verano junto a Estados Unidos y de que países prohibieran viajar aquí, este anuncio a nivel mundial viene a contrarrestar estas informaciones y a demostrar que hemos hecho más test y hemos sido transparentes en los datos publicados. Saquemos pecho cuando hacemos las cosas bien.



¿Tiene miedo?

En absoluto. El circuito es un espacio de bajo riesgo. La imposibilidad de contagio no existe, pero las normas son tan estrictas que no ha habido problemas en las dos pruebas de superbikes que ya hemos celebrado. Según está organizado el paddock y con la gente tan concienciada, las obligaciones de cada uno son muy exhaustivas. Todo el que entre aquí tiene que haber dado negativo en un PCR como máximo cuatro días antes. Además, el uso de mascarillas es obligatorio y debe haber un distanciamiento social total. Las comidas se dan por tunos escalonados con separación entre las personas y no se come aglomerados en los hospitality sino que se reparten packs de comida que cada equipo consume en su camión. Puede haber contagios, pero la facilidad para detectarlos es máxima. También habrá PCR aleatorios que se realizan en el paddock. En cualquier momento te pueden hacer uno y un positivo te manda para casa y se analiza a todos los de tu entorno. No hay miedo. Si hay un problema, se detectará enseguida.



Y sostiene que sale a cuenta. ¿Es rentable?

Cada año tenemos que pagar 8 millones de euros , así que este año, con dos Grandes Premios, serían 16. Los gastos de organización son mínimos porque no hay control de acceso a la gente, disminuye mucho el personal que atiende al público, la seguridad, las ambulancias, el personal de los cuerpos de seguridad del Estado... Todo ese gasto se minimiza y queda muy reducido. Si tenemos a 1.500 personas trabajando aquí durante dos semanas, o tres incluyendo el campeonato de turismos de la siguiente que nos cuestan 400.000 o 500.000 euros, no tiene precio comparado con el anuncio que va a dar Aragón en televisión en el mundo. Todos, instituciones, federación internacional, equipos... se han volcado porque es responsabilidad de todos sacar la actividad a mínimos. Nos encantaría tener aquí a 100.000 personas pero tenemos la recompensa de que los hoteles de la zona estarán llenos gracias al esfuerzo de todos por organizar esta prueba internacional.



¿Cuándo se tuvo claro que no podía haber público?

Algo así no se puede decidir 20 días antes de un campeonato, porque la pandemia cambia el escenario en un par de semanas. Esa incertidumbre provocó que un mes antes del campeonato de superbikes se tomara la decisión para los cinco eventos que se iban a celebrar aquí porque la diferencia a nivel de organización es enorme en función de si hay público o no. Había que decidir antes del 1 de agosto y, con muy buen criterio, en la junta de seguridad se tomó la decisión de que acoger público podría suponer un grave problema. El circuito presentó una propuesta con un aforo de 16.000 personas cumpliendo el distanciamiento y con entradas y salidas escalonadas, pero en las primeras semanas de agosto hubo un repunte brutal en Aragón y en ese escenario se podía generar un serio problema en Motorland y en los pueblos del área sanitaria en torno al circuito. Así que se decidió minimizar riesgos y dar prioridad al anuncio televisivo. No hubo polémica y se sopesó todo. Todo el mundo se volcó. La dificultad ha sido máxima, pero aquí estamos, en Aragón, celebrando el primero de los dos campeonatos del mundo de motociclismo.



¿La previsión es que sea el último sin aficionados en las gradas?

De cara al 2021 estamos trabajando para intentar que sea con público, sobre todo, para que los principales eventos internacionales vengan a Motorland en la segunda mitad del año. Se echa de menos al público. Duele el corazón al no verlos en el circuito.



¿Hay algún equipo o piloto que se hayan negado a venir?

Todos el conjunto de MotoGP viene de Francia, donde se ha disputado el Gran Premio de Le Mans con un control exhaustivo. Así que el riesgo se minimiza. Ningún equipo ha dicho que no viene y Motorland es un paso más de los muchos que se han dado ya. Faltará la gente. Esto se hace por los fans y ellos no estarán, y todo el mundo lo entiende. Pero volverán. En cuanto podamos volveremos a montar el pollo.