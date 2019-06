Arturo Santamaría: «No imaginaba que iba a tener esta oportunidad tan pronto »

–¿Qué tal los primeros días en el cargo?

–Estamos ya preparando la pretemporada y tengo muchas ganas de trabajar con el grupo. Los entrenamientos empezarán el 5 de agosto pero la plantilla estará pasando los exámenes médicos desde el día 1.

–¿Cómo fue su reacción al enterarse de que la directiva había apostado por usted?

–Sentí una mezcla tanto de orgullo como de responsabilidad. Siempre había transmitido a la directiva que me gustaba ser entrenador aunque quizás no me imaginaba que iba a tener esta oportunidad tan pronto.

–¿Fueron unas negociaciones fáciles?

–Cuando anuncié que me iba a retirar tanto el club como yo queríamos seguir unidos, juntos. Al principio no se valoró la opción de ser el entrenador pero después la directiva me lo propuso. Quiero aprovechar esta oportunidad que se me presenta porque la entidad confía en mí y creen que el proyecto se queda en buenas manos.

–El Fútbol Emotion apuesta por un hombre que le dé continuidad a su proyecto.

–Llevo muchos años de jugador y conozco muy bien cómo es el club. La intención es continuar con el proyecto de temporadas atrás apostando por mucha gente de la casa y con algunos retoques de fuera, que siempre aportan lo que falta.

–¿Cuáles van a ser sus primeras exigencias a la plantilla?

–Soy muy ambicioso y pretendo pedir un grado de exigencia superior en los objetivos clasificatorios. Vamos a intentar estar en las zonas privilegiadas de la tabla e intentar entrar tanto en el playoff como avanzar las máximas rondas posibles en la Copa del Rey. Zaragoza se merece un proyecto ambicioso y así de ambicioso va a ser nuestro objetivo.

–Conocer a la plantilla puede ser un hándicap en su contra.

–Creo que es una ventaja conocer a la perfección tanto al club, al cuerpo técnico y a los jugadores. Además, ellos también me conocen a mí y saben las cualidades que voy a intentar explotar. He sido capitán durante muchos años y quizás mi labor era mayor en el vestuario aportando siempre mis valores de equipo.

–¿Va a cambiar mucho el Arturo entrenador del Arturo jugador?

–Ahora soy el entrenador y tengo que participar diariamente. Cuando era portero o jugaba todo o no jugaba nada, y ahora es un trabajo constante, no me puedo permitir parar. E incluso, tengo que aportar al grupo todo lo que tengo dentro de mí.

–¿Qué tipo de fútbol sala va a intentar plasmar en la pista?

–Me gusta un juego muy dinámico. En fase ofensiva, prefiero que el equipo imponga mucha velocidad y no me gusta el juego estático sin intercambio de posiciones. En lo defensivo, hay que transmitir a la defensa que nunca baje la intensidad e instalar una presión alta a todo el campo. Tengo que gestionar los recursos que tengo para sacar jugadores acordes con el estilo que a mí me agrada.

–En su presentación alertó de que no va a permitir ninguna relajación.

–El rendimiento de cada jugador en los partidos y su trabajo en los entrenamientos van a ser los parámetros para repartir los minutos. A mí me da igual que juegue una persona de 37 años que otro de 18. Cualquier jugador que se lo gane va a tener opciones de jugar. Quiero que el jugador vea que si se relaja va a venir otro compañero y le puede pasar por encima.

–¿La portería será el puesto que menos le preocupa cubrir?

–Vendrá un portero que competirá con Iván Bernad y Pereira. La portería siempre ha estado bien cubierta y ha sido muy regular.

–¿Los jugadores de la casa volverán a jugar un papel clave?

–En Zaragoza hay mucho talento porque el fútbol sala está muy asentado. Siempre salen buenos jugadores y nuestra labor es intentar captarlos y exprimir todas sus virtudes dentro de la plantilla. Confío mucho en la gente joven del equipo pero al igual que los fichajes de fuera se van a tener que ganar los minutos. La viabilidad del proyecto pasa por esta apuesta, ya que más del 80% de la plantilla es de la tierra y eso hace que la afición se sienta identificada.

–Personalmente, ¿qué meta se pone para esta temporada?

–Quiero estar luchando al máximo por todas competiciones en todo momento y quiero sacar el máximo rendimiento a toda la plantilla. Tanto yo como el resto del cuerpo técnico confiamos en todos los jugadores con contrato. Vamos a intentar ser fieles a nuestros ideales para que la afición disfrute más gracias a un proyecto serio.

–Una afición que nunca les deja de lado en el Siglo XXI.

–Es importante que la afición siga siendo tan fiel como hace temporada tras temporada. Esperamos que esto crezca un poco más y vamos a devolverles con espectáculo y entrega esa fidelidad que tienen hacia nosotros.